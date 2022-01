Elítélték Szenteczky Jánost, az MSZP korábbi elnökét

Mint írják, a csepeli lakásmutyi során rászorulók helyett kivételezett emberek, közöttük Cs. Mihály akkori rendőrkapitány kaptak titokban és törvénytelenül szociális bérlakásokat.

Ezeket a lakásokat törvényesen kizárólag rászorulóknak, és kizárólag lakáspályázaton lehetett volna kiutalni. A szociális lakásokat közpénzből felújították, mielőtt a bérleti jogot átadták a kivételezetteknek.

Ám nemcsak méregdrágán dolgoztak a kivitelezők, hanem rengeteg dolgot munkavégzés nélkül számláztak le. A felújított szociális lakásokat a lakásmutyiban érintettek fél évvel a bérleti jogviszony megszerzése után a piaci ár egyharmadáért vehették meg. Megvették, majd azonnal el is adták azokat – immáron a piaci árnak megfelelő összegért. Ők így pillanatok alatt megháromszorozták a pénzüket.

Az önkormányzat viszont – és a csepeli adófizetők – minden egyes lakáson sok millió forintot, a szociálisan rászorulók pedig még többet, a normális élet lehetőségét veszítették el − mutat rá az önkormányzat közleményében.

A csepeli önkormányzat tizenkét éven keresztül mindent megtett az igazságszolgáltatásért, az MSZP korábbi vezetői pedig ezalatt mindent megtettek azért, hogy a pert a végtelenségig elhúzzák. Már a nyomozás sem indult el időben: amíg a Gyurcsány-kormány le nem köszönt, semmi nem történt a feljelentés ügyében. Később előfordult, hogy különválasztották, majd ismét egybevonták a különböző bűncselekményeket, az igazságügyi szakértők munkáját szintén több alkalommal kellett megismételni, miközben a gyanúsítottak is igyekeztek lassítani a bírósági eljárást.

A közlemény szerint így történhetett, hogy tizenkét év után még csak másodfokon hoztak ítéletet a perben, melyben első fokon felmentették Szenteczky Jánost és vádlott-társait.

A csepeli önkormányzat közleményében emlékeztet: a csepeli baloldali politikusoknál „népbetegség” a becsületsértés és mások gyalázása, de a büntető törvénykönyv sok más fejezetét is kimerítik. Korábban aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt, felbujtóként elkövetett rágalmazás miatt ítélték el jogerősen Szenteczky Jánost, a csepeli MSZP volt elnökét.

Az MSZP-s Takács Krisztián sem marad ki a sorból, de őt a becsületsértés mellett magánokirat-hamisítás és hűtlen kezelés miatt is jogerősen elítélték. A politikus – aki most az MSZP-frakció vezetője Csepelen – korábban azzal is címlapra került, hogy egyik becsületsértési pere után nem fizetett időben és végrehajtást indítottak ellene.

Bangóné Borbély Ildikóról, a csepeli MSZP vezetőjéről a napokban derült ki, hogy egyetemi végzettséget és diplomát hamisított magának. Horváth Gyulát, a csepeli DK frakcióvezetőjét pedig szintén néhány évvel ezelőtt ítélték el folytatólagosan elkövetett rágalmazás és folytatólagosan elkövetett becsületsértés vétsége miatt.

A csepeli baloldali politikusok között emellett volt pedofil bűnöző és ügyfeleit átverő ügyvéd is. A leghírhedtebb mind közül azonban Deme Gábor: őt kettős emberölés miatt ítélték életfogytiglani börtönre. A csepeli baloldal ezt a bűncselekmény-cunamit bő egy évtized leforgása alatt érték el, és tucatnyi hűtlen kezelés miatt indított per tart még most is.

