Újabb baleset az M1-esen

Péntek este is történt már ugyanott egy hatalmas ütközés.

2025. 10. 25. 18:18
Az utinform.hu tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a kiépített terelésnél, Bicske térségében több autó ütközött össze. A 36-os kilométernél az átterelt sávot elfoglalják az érintett járművek, ezért aki teheti, maradjon a saját oldalán, ugyanis a helyszín előtt már 2-3 kilométer hosszan feltorlódtak a közlekedők.

Akik ezen az oldalon, vagy az ellenkező oldalon haladnának céljuk felé, kérjük ne tartsák fel a forgalmat nézelődéssel!

– olvasható az Útinform oldalán. Az Magyar Közút azt is közölte az eset kapcsán Facebook-oldalán, hogy a forgalom jelenleg áll az érintett szakaszon.

Az M1-en már előző este is történt egy nagyobb karambol, egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze a Győr felé vezető oldalon. 

A másik irányba tartó oldalon pedig öt gépjármű ütközött össze.

A tatabányai hivatásos és bicskei önkormányzati tűzoltók egy-egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a járművekből.

