Orbán ViktorukrajnaBékemenetháborúoktóber 23.beszéd

Orbán Viktor: Nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért + videó

Az első és a második nagy háborúból nem tudtunk, de ebből a mostaniból kimaradunk – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor október 23-i beszédében a Békemenet résztvevői előtt azt mondta, hogy a magyarok nem vesznek részt az ukrajnai háborúban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 17:04
Orbán Viktor beszéde a Kossuth téren, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Emlékezzetek, az első világháborúban elvesztettünk 660 ezer, a másodikban 850 ezer életet. Ez másfél millió ember. Ha ők nem vesztek volna oda, és megszülethettek volna a gyerekeik és az unokáik, ma nem kellene aggódnunk a népességfogyás miatt. Ez még egyszer nem fordulhat elő – jelentette ki október 23-án Orbán Viktor, aki ünnepi beszédének egy részletét megosztotta a közösségi oldalán.

Orbán Viktor Facebook/ Orbán Viktor
 

A miniszterelnök leszögezte:

Az első és a második nagy háborúból nem tudtunk, de ebből a mostaniból kimaradunk.

– Most erős és szuverén nemzet vagyunk, amelynek méltósága van, amely megőrzi magát és a jövőjét. Hiába rikoltozzák az árulók, hogy Szláva Ukrajini, mi csak annyit válaszolunk: Dicsőség Magyarországnak! Aki nemet mond a háborúra, az velünk van. Aki magyar, békét akar. Aki magyar, élni akar.

Nem adjuk a pénzünket, nem adjuk át a fegyvereinket, nem megyünk a háborúba, és nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért

– közölte Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Békemenet 2025

Elsöprő siker volt a Békemenet, Orbán Viktor újabb béketárgyalásra készül + videó

Békemenet 2025 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Ami elég hosszú ideje tart...

Bayer Zsolt avatarja

Meya Åberg, gyere ide hozzánk. Itt nem fognak megerőszakolni fekete barbárok!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu