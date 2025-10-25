Orbán Viktor: Nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért + videó

– Emlékezzetek, az első világháborúban elvesztettünk 660 ezer, a másodikban 850 ezer életet. Ez másfél millió ember. Ha ők nem vesztek volna oda, és megszülethettek volna a gyerekeik és az unokáik, ma nem kellene aggódnunk a népességfogyás miatt. Ez még egyszer nem fordulhat elő – jelentette ki október 23-án Orbán Viktor, aki ünnepi beszédének egy részletét megosztotta a közösségi oldalán.

A miniszterelnök leszögezte:

Az első és a második nagy háborúból nem tudtunk, de ebből a mostaniból kimaradunk.

– Most erős és szuverén nemzet vagyunk, amelynek méltósága van, amely megőrzi magát és a jövőjét. Hiába rikoltozzák az árulók, hogy Szláva Ukrajini, mi csak annyit válaszolunk: Dicsőség Magyarországnak! Aki nemet mond a háborúra, az velünk van. Aki magyar, békét akar. Aki magyar, élni akar.

Nem adjuk a pénzünket, nem adjuk át a fegyvereinket, nem megyünk a háborúba, és nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért

– közölte Orbán Viktor.