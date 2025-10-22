Megtámadták a Fehér Házat

„Kedden, október 21-én, este körülbelül 22:37-kor egy férfi autójával nekihajtott a titkosszolgálat járműkapujának a 17. és az E utca északnyugati sarkán, Washington D.C.-ben” – közölte a titkosszolgálat szóvivője a nyilatkozatban a Fehér Házat ért incidens után.

Egy autó 2025. október 21-én Washingtonban a Fehér Ház komplexuma biztonsági barikádjának hajtott. Fotó: Getty Images