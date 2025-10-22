Fehér Házrendőrségkordonjármű

Megtámadták a Fehér Házat

A titkosszolgálat közlése szerint kedd este őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, miután autójával nekihajtott a Fehér Ház kordonjának.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 11:07
Nekihajtott egy autó a Fehér Ház kordonjának Fotó: ANDREW LEYDEN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
„Kedden, október 21-én, este körülbelül 22:37-kor egy férfi autójával nekihajtott a titkosszolgálat járműkapujának a 17. és az E utca északnyugati sarkán, Washington D.C.-ben” – közölte a titkosszolgálat szóvivője a nyilatkozatban a Fehér Házat ért incidens után.

Egy autó 2025. október 21-én Washingtonban a Fehér Ház komplexuma biztonsági barikádjának hajtott egy autó (Fotó: ANDREW LEYDEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
Egy autó 2025. október 21-én Washingtonban a Fehér Ház komplexuma biztonsági barikádjának hajtott. Fotó: Getty Images

Az illetőt az Egyesült Államok titkosszolgálatának osztálya azonnal letartóztatta, a járművet pedig a titkosszolgálat és a Metropolitan Rendőrkapitányság átvizsgálta, és biztonságosnak ítélte

 – tette hozzá a közlemény. A szóvivő elmondta, hogy a vizsgálat lezárulta után további információkat fognak közölni.

A washingtoni tűzoltóság és mentőszolgálat megerősítette a Fox Newsnak, hogy segítették a titkosszolgálatot a vizsgálatban, majd megkezdték a helyszín megtisztítását – írja a Fox News.

 

Borítókép: Nekihajtott egy autó a Fehér Ház kordonjának (Fotó: AFP)

