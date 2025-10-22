Megtámadták a Fehér Házat

„Kedden, október 21-én, este körülbelül 22:37-kor egy férfi autójával nekihajtott a titkosszolgálat járműkapujának a 17. és az E utca északnyugati sarkán, Washington D.C.-ben” – közölte a titkosszolgálat szóvivője a nyilatkozatban a Fehér Házat ért incidens után.
Az illetőt az Egyesült Államok titkosszolgálatának osztálya azonnal letartóztatta, a járművet pedig a titkosszolgálat és a Metropolitan Rendőrkapitányság átvizsgálta, és biztonságosnak ítélte
– tette hozzá a közlemény. A szóvivő elmondta, hogy a vizsgálat lezárulta után további információkat fognak közölni.
További Külföld híreink
A washingtoni tűzoltóság és mentőszolgálat megerősítette a Fox Newsnak, hogy segítették a titkosszolgálatot a vizsgálatban, majd megkezdték a helyszín megtisztítását – írja a Fox News.
Borítókép: Nekihajtott egy autó a Fehér Ház kordonjának (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb részletek derültek ki a romániai orosz olajfinomítóban történt robbanás ügyében
A robbanás nem okozott környezeti károkat.
Óraátállítás 2025: újra napirenden az EP-ben az ügy
Mit várhatunk az EU vezetésétől fontos kérdésekben, ha ez sem megy?
Drámai bejelentés érkezett Kijevből, ez vár Ukrajnára télen
Energiaválságtól tart Kijev.
Izrael azonosította a Hamász által visszaadott két túsz holttestét
Izrael 15 palesztin holttestet adott vissza minden egyes izraeli túsz földi maradványáért cserébe.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb részletek derültek ki a romániai orosz olajfinomítóban történt robbanás ügyében
A robbanás nem okozott környezeti károkat.
Óraátállítás 2025: újra napirenden az EP-ben az ügy
Mit várhatunk az EU vezetésétől fontos kérdésekben, ha ez sem megy?
Drámai bejelentés érkezett Kijevből, ez vár Ukrajnára télen
Energiaválságtól tart Kijev.
Izrael azonosította a Hamász által visszaadott két túsz holttestét
Izrael 15 palesztin holttestet adott vissza minden egyes izraeli túsz földi maradványáért cserébe.