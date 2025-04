Trump elleni merénylet: az ukrán titkosszolgálatig érhetnek a szálak

A Donald Trump ellen merényletet tervező Ryan Wesley Routh ukránbarát nézeteiről ismert. Ideje jelentős részét azzal töltötte, hogy afgán, iraki és szíriai harcosokat hozott volna segítségül az ukránoknak. Routh többször is úgy fogalmazott, hogy még meghalni is hajlandó lenne Ukrajnáért, írta korábban lapunk.

Az 58 éves Ryan Wesley Routh

(Fotó: AFP/Palm Beach megyei seriff hivatala)

A floridai szövetségi bíróságon benyújtott vádirat szerint Routh egy hónappal letartóztatása előtt megpróbált rakétavetőt szerezni Ukrajnából. Titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül kommunikált valakivel, akiről azt hitte, segítsége révén ukrán fegyverekhez, rakétavetőkhöz tud jutni.

A Trump elleni meghiúsult merényletkísérletről az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese megdöbbentő kijelentést tett. Dmitrij Medvegyev szerint egészen Volodimir Zelenszkijhez és köréhez vezetnek az ügy szálai.

Az amerikai idióták fegyvereket vásárolnak a banderistáktól, hogy megöljék az elnöküket! (...) Nem lenne itt az ideje megbüntetni a merénylet valódi megrendelőit, a Bankován kokót szippantókat?

– fogalmazott határozottan az orosz politikus, Zelenszkijre célozva.

Oroszország korábbi elnöke, jelenleg az ország Biztonsági Tanácsának alelnöke, Dmitrij Medvegyev (Fotó: AFP/Yekaterina Shtukina)

Az ukrán titkosszolgálatok a háború kezdete után profilt váltottak, hiszen láttuk, hogy a frontvonal közvetlen környezetéig Moszkvától kezdve milyen merényleteket hajtottak végre

– mondta el lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója.

– Orosz tábornokokat iktattak ki, illetve Dugin lányától kezdve a különleges informatikai hírszerzés tábornokáig és a rakétaprogram egyik főparancsnokáig, sőt magát Putyint is szerették volna megtámadni, mert már a Kreml is dróntámadás áldozata lett – tette hozzá.

Horváth József rámutatott, hogy 2022 után az ukrán titkosszolgálatokon belül az úgynevezett lágy célpontokra külön igazgatóságot hoztak létre, amire kimondottan a Kirillo Budanov-féle katonai hírszerzés aktivitása volt a jellemző.

Horváth József (Fotó: Éberling András)

A szakértő arról is beszélt, hogy ezek a szolgálatok nem csak ezeket a műveleteket hajtják végre, hanem részük lehet az illegális fegyvercsempészetben is. Korábban lapunk is írt arról, hogy a harmadik éve háborúban álló Ukrajna ma a világ legnagyobb illegális fegyverszállítója. Virágzik a fegyverkereskedelem, amely rendkívüli mértékben fokozza a feszültséget a világ konfliktusos régióiban.

– Ha már a szolgálatok beépülnek ezekre az útvonalakra, akkor ily módon forrásokhoz juthatnak, másrészt a szervezett bűnözés és az említett titkosszolgálati munka időnként kéz a kézben jár – hangsúlyozta Horváth József.

Kirillo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés főnöke részt vesz a Kyiv Stratcom Forum 2024 rendezvényen (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko)

Itt tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy az ukrán szervezett bűnözés, az ukrán titkosszolgálatok és az ukrán állam profitál az illegális fegyverkereskedelem busás hasznából, hanem adott esetben odáig is eljuthatunk, hogy ezek a szereplők adott esetben úgy is érvényesíteni szerették volna az érdekeiket, hogy kiiktassák Donald Trumpot az amerikai elnökválasztási kampányból, hiszen ő a kezdetektől fogva békepárti álláspontot képviselte

– folytatta.

Ez egy olyan folyamat lehet az ukránok részéről, ha úgy tetszik, Zelenszkij részéről, amiben az ő érdekeiket tapintani lehet, ezért nem zárható ki az sem, hogy ha egy ilyen ember jelentkezik, hogy majd ő ezt megoldja, egy ukrán rakétavetővel ebben segítséget kap

– összegezte Horváth József.