Titokzatos gabonakört találtak egy magyar búzamezőn

Titokzatos gabonakör jelent meg Magyarországon: kilenc méter átmérőjű körben feküdt el a búza egyik napról a másikra Fejér vármegyében – idézte fel a Boon. Az eset újra ráirányította a fókuszt a gabonakörök jelenségére.

A gabonakörök jelenségével 1978-ban kezdtek el komolyabban foglalkozni, ebben az évben kivételesen sok ufóészlelés történt – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A lap cikke szerint a gabonakörök története több évszázadra nyúlik vissza, a legelső ismert, rajzzal is ellátott írásos beszámoló 1678-ból, Angliából származik.

Mivel nem tudtak elfogadható magyarázatot adni a furcsa képződményekre, az ördög művének tulajdonították.

Azóta rengeteg elmélet látott már napvilágot a gabonakörök keletkezéséről, ám mint a megmagyarázhatatlan jelenségeknél megszokott, sokan megtévesztésre használták az esetek misztikumát.

Gabonakört még nem, de ufót januárban Miskolcon is észleltek.

