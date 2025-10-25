A Balatonból szedték ki a násznépet

Egy esküvőn bármi megtörténhet, és gyakran valóban meglepetésszerű, sőt olykor szürreális történések tarkítják vagy éppen nehezítik a nagy eseményt – írja a Zaol. A hírportál Szabó Zoltán ceremóniamestert kérdezte a vele megesett nem mindennapi helyzetekről, kulisszatitkokról.

Az esküvők olykor nem csak az emelkedett pillanatokról szólnak ( Fotó: Shutterstock)

Szabó Zoltán elmesélte, hogy egy lagzin egyszer csak eltűnt a harmincöt fős násznép többsége, öten-hatan lézengtek csak a teremben, hárman-négyen a parkban.

Visszamentem, és kérdeztem a menyasszonyt: hol vannak többiek? Elmentek fürödni – válaszolta.

– Azt gondoltam, visszamentek a szobájukba lezuhanyozni, bár csodálkoztam is, hiszen már a fotózás után, a vacsora előtt megtették. De hamar kiderült, hogy lementek a Balaton-partra, hogy a júniusi melegben megmártózzanak a vízben. Gyorsan odamentem, a stégen ott álltak a vendégek, s lévén este tíz óra körül volt, már sötétség; néhányan világították a vizet, tizenöten pedig fürdőztek, a vőlegénnyel az élen – emlékezett vissza a szokatlan szituációra a ceremóniamester.

További meghökkentő esküvői történeteket ide kattintva olvashat a Zaol cikkében.