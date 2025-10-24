Rendkívüli

Orbán Viktor: Lesz békecsúcs, Brüsszelben is tudják + videó

európa-ligaKurierFerencvárosVarga Barnabáskronen zeitungRed Bull SalzburgDie Presse

Másként „vonatoznak”, szégyenről és ajándékba adott Fradi-győzelemről írnak az osztrák lapok

A magyar bajnok Ferencváros egygólos hátrányból fordítva 3-2-re nyert a Salzburg vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök este játszott harmadik fordulós mérkőzésén. Az osztrák újságok másnapi cikkeikben óriási hibákról írtak a Fradi ellen találkozón, ami később a magyar bajnok győzelméhez vezetett. A Salzburg edzője, Thomas Letsch szerint tíz perc alatt herdálták el, amiért korábban megdolgoztak, s ez a hiba a győzelmükbe került.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 8:21
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A leginkább a második félidőben látványos és izgalmas találkozón Varga Barnabás, Kristoffer Zachariassen, valamint Yusuf Bamidele talált be a zöld-fehérek részéről, méghozzá mindössze nyolc perc alatt. Varga az első félidőben tizenegyest hibázott. Robbie Keane vezetőedző csapata három forduló alatt hét pontot szerzett, így a Fradi nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az El alapszakaszában. Az osztrák lapok legtöbbje nagy csalódásról írt a meccs másnapján, a Salzburg edzője szerint egyenesen odaajándékozták a győzelmet a magyar bajnoknak.

A Fradi játékosai örültek a Salzburg elleni győzelemnek a lefújás után az Európa-ligában.
A Fradi játékosai örültek a Salzburg elleni győzelemnek a lefújás után az Európa-ligában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A Fradi győzelme után szégyenbe került a Salzburg

A Kronen Zeitung másnap reggeli cikkében kiemelte, hogy az Európa-liga harmadik játéknapja is kudarccal zárult az FC Red Bull Salzburg számára, akik immár három vereséggel és nulla ponttal állnak az Európa-liga tabelláján. A lap hangsúlyozta, hogy a Ferencváros elleni teljesítmény a meccs nagy részében gyenge volt, s csak egyvalaki nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményt a 90 perc során. Ez a kapus Alexander Schlager volt, aki az első félidőben hárította Varga Barnabás tizenegyesét. Az újság azt is hozzátette, hogy a vezetőedző Thomas Letsch taktikája az első húsz perc után túlságosan passzivá vált, és ezek után tudott lendületbe kerülni a magyar bajnok. A klub tizennyolc éves szélsője, Kerim Alajbegovic szerint ezen a szinten elfogadhatatlan, hogy csapata három óriási hibát kövessen el nyolc perc alatt, ami után a Ferencváros háromszor is betalált a hazaiak kapujába.

A lefújás után Dibusz Dénes is örült a Fradi-győzelmének a Salzburg otthonában.
A lefújás után Dibusz Dénes is örült a Fradi-győzelmének a Salzburg otthonában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A Fradi-szurkolók hazaküldésével kapcsolatban, amire a magyar bajnok elnöke is reagált, az osztrák belügyminisztérium a Krone Zeitung megkeresésére közölte, hogy osztrák részről semmiféle rendőri intézkedés nem történt. Épp ellenkezőleg: osztrák rendőrök egyáltalán nem is voltak a helyszínen. A lap információ szerint a magyar vasúttársaság a vonaton és annak környékén történt incidensek után láthatóan úgy döntött, hogy két kocsit lekapcsol, és Hegyeshalomban hagy. A belügyminisztérium arra is rámutatott, hogy számos más nemzetközi futballmérkőzésen mindig felkészültek voltak, és az osztrák rendőrök minden esetben gondoskodtak a vendégszurkolók biztonságos érkezéséről és távozásáról. A Kurier sportrovata szerint az osztrák csapat elherdálta az előnyét a Ferencváros ellen, holott már nagyon közel volt ahhoz, hogy megszerezze első győzelmét az Európa-ligában.

 

A remek elemzéseiről ismert Der Standard szerint a Salzburg saját magát győzte le a Fradi ellen. A cikkben az is szerepel, hogy az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) azt is kijelentette, hogy ők nem felelősek a ferencvárosi szurkolókat szállító vonat visszafordításáért. Az osztrák minisztérium állítása szerint a magyar mozdonyvezető megtagadta az utazás folytatását magyar területen, mivel a vonat megsérült. Ezt követően a magyar rendőrség elvégezte az összes hivatalos eljárást, beleértve a ferencvárosi szurkolók Budapestre történő visszaszállítását is. Az egyik leglátogatottabb számító Österrich szerint a Salzburg a saját szurkolói előtt került szégyenbe azzal, hogy 1-0-s vezetésről végül 3-2-re kikaptak hazai pályán.

 

Az osztrákok edzője szerint elajándékozták a meccset

A kizárólag sportra fókuszáló osztrák portál a Laola1 hangsúlyozta, hogy főleg a második félidőben mutatott gyenge teljesítményt a salzburgi védelem. Az osztrák közmédia (ORF) hivatalos sportportálja a Salzburg edzőjét, Thomas Letsch-t is megszólaltatta.
–  Az első félidőben volt néhány jó dolog, de akadtak kevésbé jó pillanataink. A szünetben megbeszéltük, hogy sokkal aktívabbnak kell lennünk. Aztán jöttek azok a gólok, amikor engedtük nekik a beadásokat, a védekezésünk gyenge lábakon állt. 

Tulajdonképpen elajándékoztuk a meccset. A 2-3 után még volt bennünk egy kis energia, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy tíz perc alatt elherdáltuk a mérkőzést. Az Európa-liga továbjutásban azért még reménykedhetünk, de az biztos, hogy most sokkal nehezebb lett a helyzetünk

– mondta el az osztrákok trénere.

A salzburgi Yorbe Vertessen nagy harcot vívotta Fradi játékosaival, akik végül megnyerték a meccset.
A salzburgi Yorbe Vertessen nagy harcot vívotta Fradi játékosaival, akik végül megnyerték a meccset (Fotó: KRUGFOTO/APA)

A Salzburg középpályása Maurits Kjaergaard ilyen kapott gólok után nem lehetett megnyerni a meccset, ráadásul a hazai csapat koncentrációja sem volt meg a végjátékban.
– Még mindig optimista vagyok, de javulnunk kell, és azonnal pontokat kell szereznünk. Ha ki tudjuk használni a minőségi keretünket, akkor még jók lehetünk később – árulta el a dán válogatott játékos.

 

Európa-liga, alapszakasz, 3. forduló

Red Bull Salzburg (osztrák)–Ferencvárosi TC 2-3 (1-0)

A meccs videós összefoglalója:

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekEurópai Unió

Újabb lejáratási akció Brüsszelből

Földi László avatarja

A tíz évvel ezelőtti, úgynevezett magyar kémügy felmelegítése része egy többlépcsős akciósorozatnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu