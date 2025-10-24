Másként „vonatoznak”, szégyenről és ajándékba adott Fradi-győzelemről írnak az osztrák lapok

A leginkább a második félidőben látványos és izgalmas találkozón Varga Barnabás, Kristoffer Zachariassen, valamint Yusuf Bamidele talált be a zöld-fehérek részéről, méghozzá mindössze nyolc perc alatt. Varga az első félidőben tizenegyest hibázott. Robbie Keane vezetőedző csapata három forduló alatt hét pontot szerzett, így a Fradi nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az El alapszakaszában. Az osztrák lapok legtöbbje nagy csalódásról írt a meccs másnapján, a Salzburg edzője szerint egyenesen odaajándékozták a győzelmet a magyar bajnoknak.

A Fradi játékosai örültek a Salzburg elleni győzelemnek a lefújás után az Európa-ligában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A Fradi győzelme után szégyenbe került a Salzburg

A Kronen Zeitung másnap reggeli cikkében kiemelte, hogy az Európa-liga harmadik játéknapja is kudarccal zárult az FC Red Bull Salzburg számára, akik immár három vereséggel és nulla ponttal állnak az Európa-liga tabelláján. A lap hangsúlyozta, hogy a Ferencváros elleni teljesítmény a meccs nagy részében gyenge volt, s csak egyvalaki nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményt a 90 perc során. Ez a kapus Alexander Schlager volt, aki az első félidőben hárította Varga Barnabás tizenegyesét. Az újság azt is hozzátette, hogy a vezetőedző Thomas Letsch taktikája az első húsz perc után túlságosan passzivá vált, és ezek után tudott lendületbe kerülni a magyar bajnok. A klub tizennyolc éves szélsője, Kerim Alajbegovic szerint ezen a szinten elfogadhatatlan, hogy csapata három óriási hibát kövessen el nyolc perc alatt, ami után a Ferencváros háromszor is betalált a hazaiak kapujába.

A lefújás után Dibusz Dénes is örült a Fradi-győzelmének a Salzburg otthonában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A Fradi-szurkolók hazaküldésével kapcsolatban, amire a magyar bajnok elnöke is reagált, az osztrák belügyminisztérium a Krone Zeitung megkeresésére közölte, hogy osztrák részről semmiféle rendőri intézkedés nem történt. Épp ellenkezőleg: osztrák rendőrök egyáltalán nem is voltak a helyszínen. A lap információ szerint a magyar vasúttársaság a vonaton és annak környékén történt incidensek után láthatóan úgy döntött, hogy két kocsit lekapcsol, és Hegyeshalomban hagy. A belügyminisztérium arra is rámutatott, hogy számos más nemzetközi futballmérkőzésen mindig felkészültek voltak, és az osztrák rendőrök minden esetben gondoskodtak a vendégszurkolók biztonságos érkezéséről és távozásáról. A Kurier sportrovata szerint az osztrák csapat elherdálta az előnyét a Ferencváros ellen, holott már nagyon közel volt ahhoz, hogy megszerezze első győzelmét az Európa-ligában.