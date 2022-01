Ismét bíróságra viszik az elítélt rendőrtábornokot

Hétfőn ismét előkészítő ülésre hivatalos Ármós Sándor rendőr dandártábornok, volt belügyi csúcsvezető, egykori Pest megyei rendőrfőkapitány. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat Ármós és társa ellen a Fővárosi Törvényszéken.

A volt főkapitány jelenleg egy másik ügyben rá kiszabott fogházbüntetését tölti, és tavaly novemberben nem tudták előállítani az ülésre.

A volt rendőri vezető vádlott-társa tagadta, hogy elkövette volna a terhére rótt bűncselekményeket, így számára elrendelték a bizonyítási eljárást, ami januárban kezdődhet meg, miután Ármós számára is megtartják az előkészítő ülést. A nyomozó ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy amennyiben a volt rendőr az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, a tárgyalási jogáról lemond, a bíróság ítélje négy év szabadságvesztésre, ötszázezer forint pénzbüntetésre, négy év közügyektől eltiltásra, valamint rendeljen el ellene két és fél millió forint erejéig vagyonelkobzást.

Az szinte biztosra vehető, hogy nem fogja beismerni bűncselekmény elkövetését, a volt rendőr abban az ügyben is ártatlannak vallja magát, amiért jogerősen elítélték. Így el fogják rendelni a bizonyítási eljárás megnyitását.

A vádirat szerint a másodrendű vádlott egy találmányával kereste meg egy régi ismerősét, Ármós Sándort, akit arra kért, hogy kapcsolatai révén segítsen neki az általa kifejlesztett eszköz belügyminisztériumi bemutatását megszervezni. Azt is elmondta, hogy ellene több büntetőeljárás is folyamatban van, egy további ügyben pedig a bíróság jogerősen pénzbüntetésre ítélte, amelynek egy részét már be is fizette. Megegyeztek abban, hogy Ármós segít megszervezni a találkozót a Belügyminisztériumban, és közbenjár azért, hogy a másodrendű vádlott ellen indult büntetőeljárások megszüntetéssel záruljanak. Annak elintézését is megígérte, hogy a pénzbüntetés fennmaradó részének kifizetésére részletfizetést kapjon. Ármós cserébe egy külföldi örökséghez kapcsolódó ügylet költségeinek a kifizetését kérte a másodrendű vádlottól, aki oda is adta a kért összeget, ám Ármós a büntetőügyek megszüntetése érdekében semmilyen intézkedést nem tett. Az ügyészség az elsőrendű vádlottat hatrendbeli befolyással üzérkedés, míg a másodrendűt hatrendbeli befolyás vásárlásának bűntettével vádolja.

Mint ismert, Ármós hivatásos szolgálati viszonyát 2017. április 30-ával szüntette meg Áder János köztársasági elnök, miután a tábornok méltatlanná vált a belügyi szolgálatra, majd első fokon még hat év fogházat kapott. A dandártábornok 2011-től lebuká­sáig a Belügyminisztérium állományában, a közfoglalkoztatási helyettes államtitkárságon szolgált. Előtte 2007-től Pest megyei, korábban Nógrád megyei rendőrfőkapitány volt.

A tábornokot 2016-ban a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) jelzésére több mint hétmillió forint értékű valutában kifizetett kenőpénz átvétele közben érték tetten a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) munkatársai.

Akkor Ármós és öt társa ellen a főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt emelt vádat 2017 nyarán, majd ítélték el jogerősen idén tavasszal.

A tényállás szerint Ármós azt állította egy cég képviselőjének, hogy ő fog előkészíteni egy állami támogatásról rendelkező határozatot. Az eredményes ügyintézés érdekében 24 millió forintot kért azért, hogy a dokumentumot olyan személynek továbbítsa, akinek „ráhatása van az ügyre”. Az is kiderült, hogy a rendőri vezető több embernek is megígérte: egy külföldi ismerőse révén utánanéz annak, hogy egyikük ellen adott országban kiadtak-e körözést. Valótlanul azt állította, hogy az illetőt körözik, de hétmillió forintért elintézi, hogy ennek ellenére zavartalanul beléphessen az adott ország területére.

Borítókép: Garamvölgyi László, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője (b) és Ármos Sándor rendőr ezredes, Nógrád megyei főkapitány ismerteti a 2005. április 1-jén Szécsényben meggyilkolt kislány ügyében folytatott nyomozás eredményét (Fotó: Kollányi Péter/MTI)