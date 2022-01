Megsarcoltatná a nyugdíjasokat Márki-Zay programírója

A baloldal egészségügyi programját készítő stáb vezető tagj,a Lantos Gabriella 2017-ben arról beszélt egy interjúban, hogy egészségügyi alapdíjat kellene bevezetni, amelyet a nyugdíjasokkal is megfizettetne. Szerinte hátránya a jelenlegi rendszernek, hogy ma egy 100 ezer forintos nyugdíjjal rendelkező idős ember nem fizet semmit az ellátásért, míg egy közmunkástól levonják az adót és járulékokat.

Lantos – a Róbert Károly Magánkórház operatív igazgatójaként – a Zsúrpubi nevű Jobbik-lapnak azt mondta:

Azt javaslom, hogy legyen egy egészségügyi alapdíj… Ezt az alapdíjat mindenkinek meg kellene fizetnie, aki a minimálbért megkeresi, és ha valaki az alapcsomagon túl is szeretne igénybe venni szolgáltatásokat, akkor kössön a rendelkezésére álló jövedelméből kiegészítő biztosítást. Így a finanszírozási rendszer biztos lábakon állna, és mindenki azt kapná, amire szüksége van, annyiért, amennyibe az valóban kerül.

Márki-Zay Péter, a baloldal jelöltje Gyurcsányhoz hasonlóan arról beszél ma is, hogy ismét bevezetné a vizitdíjat, ha nyernének az áprilisi választásokon, az egészségügy piacosítása szerepel a DK pártprogramjában is. Nem véletlen, hogy ezt a szellemiséget képviseli Lantos Gabriella is, hiszen az „egészségügyi menedzser” a Gyurcsány-kormány idején a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kommunikációs főigazgatója volt. Ez az akkori Miniszterelnöki Hivatal alatt működő szerv az országba érkező uniós források elosztásáért felelt, tehát Lantos bizalmi pozíciót töltött be.

De lássuk, mit mondott még Márki-Zay Péter szakértője az említett 2017-es interjúban.

„– Nézzük először a jelenlegi helyzetet! Ma egy 100 ezer forintos nyugdíjjal rendelkező idős ember nem fizet semmit az ellátásért, míg egy 50 ezer forintból élő közmunkástól levonják az említett adót. Az biztosan nem méltányos, hogy ha valakinek nincs 50-60 ezer forintnál több havi jövedelme, plusz semmiféle vagyona sincs, ami pénzzé tehető, akkor így is beszálljon a kockázatközösségbe.

Szerintem igazságtalan, hogy ezeket a valóban szegény embereket is megterhelik a tb-járulékkal. Emiatt még nem hallottam senkit reklamálni. Pedig van nagyjából 400 ezer valódi minimálbéres, aki nem csak papíron az. Nos, ők nem keresnek havi 70 ezernél többet, mégis fizetik a járulékot, szemben azokkal a nyugdíjasokkal, akik 100-150 ezret kapnak, sőt esetleg 300 ezret. Ők viszont nem fizetik a járulékot. […] Szóval lehet azért sopánkodni, hogy valaki 80 ezer forintos nyugdíjból él, csak közben ne feledkezzünk meg arról a tömegről, amelyik még ennél is szegényebb, viszont tagjaitól beszedik a járulékot!”

A fentiekből világosan kiderül, hogy a baloldal megsarcolná a nyugdíjasokat, ha ismét kormányzati pozícióba kerülne – vonja le a következtetést az Origó.

A teljes cikk ITT olvasható el.