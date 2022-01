Tagad az ismét korrupcióval vádolt egykori rendőrtábornok

Mint arra számítani lehetett, a mai előkészítő ülésén az I. rendű vádlott, Ármós Sándor nem fogadta el az ügyészség javaslatát, hogy beismerés esetén négy év szabadságvesztéssel megúszhatja az immár második korrupciós ügyét. Nem ismerte be bűnösségét, valamint nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról sem.

A rendőr dandártábornok, volt belügyi csúcsvezető, egykori Pest megyei rendőrfőkapitány és társa ellen a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken.

A vádlott-társ novemberben szintén tagadott. Így a törvényszék kitűzte a bizonyítási eljárás megkezdését. Tájékoztatásuk szerint az eljárás 2022. április 4-én és 27-én a vádlottak meghallgatásával folytatódik.

Ármós addig is tovább tölti a korábbi, ugyancsak korrupciós ügy miatt kapott négyéves fogházbüntetését.

A jelenlegi ügy lényege szerint a másodrendű vádlott egy találmányával kereste meg egy régi ismerősét, Ármós Sándort, akit arra kért, hogy kapcsolatai révén segítsen neki az általa kifejlesztett eszköz belügyminisztériumi bemutatását megszervezni. Azt is elmondta, hogy ellene több büntetőeljárás is folyamatban van, egy további ügyben pedig a bíróság jogerősen pénzbüntetésre ítélte, amelynek egy részét már be is fizette. Megegyeztek abban, hogy Ármós segít megszervezni a találkozót a Belügyminisztériumban, és közbenjár azért, hogy a másodrendű vádlott ellen indult büntetőeljárások megszüntetéssel záruljanak. Annak elintézését is megígérte, hogy a pénzbüntetés fennmaradó részének kifizetésére részletfizetést kapjon. Ármós cserébe egy külföldi örökséghez kapcsolódó ügylet költségeinek a kifizetését kérte a másodrendű vádlottól, aki oda is adta a kért összeget, ám Ármós a büntetőügyek megszüntetése érdekében semmilyen intézkedést nem tett. Az ügyészség az elsőrendű vádlottat hatrendbeli befolyással üzérkedés, míg a másodrendűt hatrendbeli befolyás vásárlásának bűntettével vádolja.

A jogerős ítélettel zárult első bűntettre a Nemzeti Védelmi Szolgálat hívta fel a figyelmet 2016-ban, és

a szolgálat jelzésére több mint hétmillió forint értékű, valutában kifizetett kenőpénz átvétele közben érték tetten Ármóst a Központi Nyomozó Főügyészség munkatársai.

Ármós Sándor hivatásos szolgálati viszonyát 2017. április 30-ával szüntette meg Áder János köztársasági elnök, miután a tábornok méltatlanná vált a belügyi szolgálatra, majd első fokon még hat év fogházat kapott. Másodfokon ezt mérsékelték négy évre.

Borítókép: Ármós Sándor (Fotó: MTI/Kollányi Péter)