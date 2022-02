A magyar családok jövője a tét

– Úgy tűnik, fordulóponthoz érünk, a termékenységi ráta visszaemelkedett a Bokros-csomag előtti szintre, ehhez azonban az kellett, hogy évről évre egyre több forrást biztosítson a családok számára a kormány, újabb és újabb támogatási formákat bejelentve. Amennyiben folytatódik a jobboldali kormányzás, milyen irányokba bővül a családtámogatási rendszer?

– Ha van gyermek, van jövő. Alapvetésünk, hogy amilyen erősek a magyar családok, olyan erős lesz Magyarország is. A kormányzásunk alappillére a családok támogatása, ez áll a politikánk középpontjában 2010 óta. Egy olyan baloldali korszakot követően kezdtük meg a kormányzati munkát, amely a csőd szélére taszította családok százezreit. Tizenkét év távlatából egyértelműen kijelenthető: a magyar családtámogatási modell eredményességét a számok visszatükrözik, egyúttal mintaként szolgál nemzetközi színtéren is. A mostani országgyűlési választások tétje óriási: megmaradnak, tovább bővülnek-e a családtámogatások, vagy visszatérünk a baloldal családokat ellehetetlenítő politikájához. Egy dolgot megígérhetek: mi folytatni fogjuk a családbarát kormányzást. Ezzel szemben a baloldal egyetlen tollvonással eltörölné mindazt, amit együtt, közösen felépítettünk. Ezt tették 2010 előtt és ugyanerre készülnek most is.

Zsigó Róbert. Fotó: Miniszterelnökség

– Sok meghirdetett támogatás 2022 végéig szól? Van rá esély, hogy meghosszabbítják ezeket egy választási győzelem után?

– A Fidesz–KDNP áprilisi választási győzelme egyet jelent a családtámogatások folytatásával, meghosszabbításával és további erősítésével. Ez a választás nemcsak arról szól, hogy ki kormányozzon, hanem arról is, hogy hazánkban milyen világban éljünk. Világossá tettük, hogy a családok pártján állunk, számunkra a család az első. Ez szolgálja szerintünk az egész nemzet érdekét. Ezzel szemben létezik az a narratíva, amit a baloldal képvisel, ami a magyar családok helyett a migráció, a bevándorlás támogatásában látja a jövőt. Számunkra azonban a jövő záloga a magyar gyermekek megszületésének támogatása. Mi családbarát országot építünk, a baloldal bevándorlóországot hozna létre. A képlet világos, mondhatnám: tessék választani!

– Szükség van párhuzamosan ennyiféle támogatásra?

– 2010 óta egy átfogó, sokrétű és kiszámítható családtámogatási rendszert alakítottunk ki. A fiatalok életkezdésétől kezdve a gyermekvállaláson keresztül a család- és otthonteremtésen át, komplex és jól bevált intézkedéseinkkel nyugdíjas honfitársainkat is támogatjuk. Annak érdekében, hogy a különféle élethelyzetekhez igazodva, egyszerű kérdések megválaszolásával minden érintett megtalálja a számára legkedvezőbb állami támogatási lehetőségeket, a Család.hu oldalon elérhetővé tettük a családtámogatási kalkulátort is, amelynek közreműködésével két hónap alatt több mint 65 ezer ember derítette ki igen gyorsan, hogy pontosan milyen támogatásokra lehet jogosult. Bár sok tennivalónk van még, az eddigi családtámogatások is több millió honfitársunk életminőségét javították. Elindítottuk minden idők legnagyobb otthonteremtési programját. A családok otthonteremtési kedvezményére (csok) már több mint 200 ezer család jelentkezett − a csok mellett a családokat a kedvezményes hitel lehetőségen túl áfakedvezmények és jó egy éve már illetékmentesség is segíti. Kétszázezer felett van a babaváró támogatást igénylők száma és több mint százezren éltek az otthonfelújítási támogatás lehetőségével. Ma már nem kell személyi jövedelemadót fizetni a munkát vállaló 25 év alatti fiataloknak és a négy- vagy többgyermekes édesanyáknak sem. A nők nyugdíjba mehetnek 40 éves jogviszony után, amibe a gyermeknevelést is beszámítjuk. Számtalan olyan lehetőség van tehát, amellyel a választás szabadságát adtuk a magyar családoknak, miközben a gyermekvállalás anyagi biztonságát is támogatjuk. Fontos tudatosítanunk továbbá, hogy mi a mögöttünk hagyott évek során nemcsak konkrét anyagi támogatásokról döntöttünk, hanem elköteleződtünk egy szemléletmód, kultúra mellett, amelyért elszántan dolgozunk. Mi a családalapítást, gyermeknevelést értéknek, kincsnek tartjuk és a magunk eszközeivel el akarunk hárítani minden akadályt a vágyott gyermekek megszületése elől.

– Mire lehetne számítani egy baloldali fordulat esetén? A hatpárti ellenzék plakátjain azt hirdeti, hogy maradnak a családtámogatások, korábban pedig a miniszterelnök-jelöltjük is beszélt erről, például amikor igénybe vette a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását.

– A baloldal nem változott semmit. Ígérgetnek mindenfélét, ahogyan tették ezt a 2002-es és a 2006-os kampányban is. Akkor is fűt-fát megígértek a családoknak és a nyugdíjasoknak, majd szemrebbenés nélkül csökkentették a családtámogatásokat. Csökkentették a gyes időtartamát, eltörölték a kedvezményes otthonteremtési rendszert, elvették a 13. havi nyugdíjat, emelték az adókat. A Gyurcsány–Bajnai-kormány tizenötször megemelte a rezsit, duplájára növelte az élelmiszerek áfáját és bevezette − a leginkább az időseket sújtó − vizitdíjat és kórházi napidíjat is. Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a baloldal programja ma is ugyanez. A helyzet tehát világos: ha a Fidesz–KDNP győz, a 2010 óta erősödő és következetes családbarát kormányzás folytatódik. Ha azonban a baloldal jutna hatalomba, visszatérne a 2010 előtti gyurcsányi politika: az eladósodás, devizahitelek, a családtámogatások elvonása és a bevándorlók beengedése. Az ellenzék kijelölt miniszterelnök-jelöltje nap mint nap elmondja, hogy a magyar embereket segítő legújabb intézkedéseket is eltörölné: nem támogatják sem az élelmiszerárstopot, sem a benzinárstopot, sem a rezsicsökkentést, és a 13. havi nyugdíj visszaadását is ostobaságnak nevezte. Amikor az Országgyűlésben nemet mondtak a költségvetésre, nyilvánvalóvá tették, hogy nem tartják fontosnak a magyar családok támogatását. Az pedig a hiteltelenség és a képmutatás iskolapéldája, amikor reggeltől estig a családtámogatási intézkedéseket támadják, majd az ellenzéki vezető politikusok is igénybe veszik ezeket a lehetőségeket. Nincs két baloldal, egy baloldal van. Ma is ugyanarra készülnek, mint amit 2010 előtt műveltek.

– Sok esetben úgy látszik, hogy az unióban is konfliktusokat kell vállalnunk a családpolitikában vitt irány miatt. Mit tud kitalálni a kormány, ha egy választási győzelem után tovább éleződnek az olyan ellentétek, mint például amilyen a gyermekvédelmi törvény kapcsán kialakult Brüsszellel?

– A nemzeti érdekek és a nemzeti szuverenitás melletti határozott kiállás része a hagyományos család melletti kiállás is – mi ezt fogjuk folytatni, és ennek a képviselete forog kockán az áprilisi választásokon. Gyermekeink élete, biztonsága, egészsége életünk és jövőnk talán legfontosabb kérdése, mindeközben a baloldal kijelölt miniszterelnök-jelöltje aberráltnak nevezi azokat, akik ezeket az értékéket és elveket vallják. Ne legyenek kétségeink: baloldali kormányzás esetén a nemzeti érdekek és a szuverenitás helyét spekuláns nemzetközi érdekek és a globalista erők kiszolgálása venné át. A baloldal pont úgy táncolna, ahogyan Brüsszelben fütyülnek, nemzeti kormány helyett bábkormányunk lenne. A kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazással egyszer s mindenkorra világos üzenetet küldhetünk a brüsszeli bürokratáknak: el a kezekkel a gyermekeinktől! Erről is szól április 3. Gyermekeink jövőjéről döntünk, amikor a gyermekvédelmi intézkedésekről szavazva azt mondjuk, hogy nem kérünk az LMBTQ-lobbi erőszakos propagandájából. Nem engedjük be őket az óvodákba és az iskolákba!

– Zsinórban a negyedik választási győzelemre készülnek a kormánypártok 2010 óta, egy ilyen helyzetben mivel tudják meggyőzni a választókat arról, hogy életbevágóan fontos a választások végeredménye?

– Ha a magyarság jövője a tét, akkor mindenki átérzi annak felelősségét és súlyát, tudja, hogy nem babra megy a játék. Most is így van ez. Sorsdöntő választások előtt állunk a jövőnk, a magyar családok sorsa és nemzetünk fennmaradása szempontjából is. 2010 előtti vagy 2010 utáni világ? Magyarország előremenjen vagy forduljon vissza a kudarcos Gyurcsány-korszakba? Nemzeti érdek vagy idegen érdekek? Ez egy kőkemény ki-ki meccs lesz. Mindenkinek el kell mondanunk, hogy nekünk Magyarország az első!

– Nem hordoz-e veszélyt magában az eddig tapasztalt, viszonylag csendes kampány? Esetleg a kormánypártok és szavazóik elkényelmesedhetnek a mostani állapotokat tapasztalva.

– A választási kampány időszaka február 12-vel kezdődött el hivatalosan. Szó sincs elkényelmesedésről. Az előttünk álló időszakban minden támogatónkat fel kell keresnünk, és el kell mondanunk nekik, hogy április harmadikán, a választáson mindenkinek ott kell lennie, akinek fontos Magyarország és a magyar családok jövője.

– Milyen magas részvételre számít?

– 2002-ben már egyszer megtanultuk, hogy az esély önmagában nem elég, azt győzelemre kell váltani. Meg kell védenünk közös eredményeinket. Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra. Ehhez pedig mindannyiunknak részt kell vennünk a választáson.

Borítókép: Az államtitkár szerint ha a baloldal jutna hatalomra, visszatérne a 2010 előtti eladósító, elvonásokkal teli gyurcsányi politika (Fotó: Miniszterelnökség)