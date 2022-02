Az egész ország együtt segíti a háború elől menekülőket

Szinte az egész ország területéről, folyamatosan érkeznek támogató felajánlások a Segítségnyújtás (Ukrajna, Kárpátalja) nevű – jelenleg mintegy 74 ezer tagot számláló − Facebook-csoportba. Van, aki szállást, van, aki személyszállítást kínál a háború elől menekülőknek, míg más fuvaros cégét arra ajánlotta fel, hogy Budapestről szállítson segélyszállítmányokat a határra, illetve a határ menti településekre. Olyan bejegyzéssel is találkoztunk a csoportban, amelynek kiírója jelentős adományt gyűjtött a menekülteknek.

Holnap hajnalban megyek Budapestről első körben Tiszabecsre. Nagyjából kétszázezer forintnyi adományt gyűjtöttünk össze a barátokkal. Mire van a legnagyobb szükség? Nagy az autó, sok mindent tudunk vinni. (Eddigi tudomásom szerint törülköző, tisztálkodási szerek, pokróc, tartós/kompakt élelmiszerek).

– írja a férfi. Többen saját lakóházukban kínálnak szállást.

Feleségemmel egyéves kislányt nevelünk Tatabányán. Van egy plusz szobánk, ahova el tudnánk szállásolni egy édesanyát kisgyermekével. Látom, sokan felajánlották ezt a lehetőséget, de nem láttam, hogy választ kaptak volna rá. Kérdésem, tud valaki olyan címet, e-mailt, telefonszámot, ahol fogadnák ezt a fajta segítséget és élnének is a lehetőséggel?

– írta egy nő.

Korábban egyébként mi is jártunk Asztél-Beregsurány határátkelőhelynél, ahol az utóbbi település önkormányzatának sátra is kint volt. A hidegben forró teával, üdítővel kínálták az érkező menekülteket. A határhoz többségében olyan személyek érkeznek, akiknek volt hová menniük, de akiknek nincs, azokat menekültszálóra viszik. Ilyen a tiszabecsi községházán berendezett menekültszállás is.

Fotó: Facebook-csoport

A település kultúrházában pedig sorakoznak már az adományok, amelyeket az Ukrajnából érkező menekült családoknak osztanak majd szét. Záhonyba is sok menekült érkezik. A városban van egy vasúti átkelőhely is, ahová a néhány kilométerre lévő ukrajnai Csapról indulnak a vonatok. Akiknek nincs hova menniük, azokat a Záhony Művelődési Ház és Könyvtárban szállásoltatja el a polgármester. Az otthonukat elhagyni kényszerülő kárpátaljai magyarok támogatására a közösségi médiában egyebek mellett létrehozták a Kárpátaljai magyarok !!segítség!!, valamint a Kárpátaljai Magyarok Befogadása nevű csoportot is, ahol ingyenes szálláslehetőséget és ingyenes fuvart ajánlanak a rászorulóknak.

Borítókép: Beregsurány (Fotó: Kurucz Árpád)