Bizonyított a Sinopharm hatékonysága

– A napokban megjelent, a baloldali médiában népszerűsített, Sinopharm-vakcinával kapcsolatos magyar kutatás során vizsgált egyetlen laboratóriumi paraméter – bár tudományos szempontból értékes lehet – önmagában nem jellemzi a szervezet védettségi állapotát

– hangsúlyozta a BMC Infectious Diseases nevű folyóiratban publikált magyar kutatás kapcsán megjelenő sajtóhírekre reagálva Prof. Dr. Kollár Lajos, miniszteri főtanácsadó. Különösen aggályos, hogy ezek a Sarkadi kutatással kapcsolatos sajtóhírek azt terjesztik, hogy az idősebb korosztály számára a kínai vakcina nem ad, nem adott megfelelő védettséget, mely véleményt sajnálatos módon a szerző az ATV-ben maga is hangsúlyozott. Pedig ez nem felel meg a valóságnak, hiszen a miniszteri főtanácsadó tájékoztatása szerint az a vizsgálat kisszámú, 450 Sinopharmmal oltott személy csupán egyetlen laboratóriumi paraméterének elemzését tartalmazta. Maga a minta beválogatása sem tervezett, a kutatások alapját képező reprezentativitással történt, hanem önkéntes jelentkezők mintáját vizsgálták csupán, mely önmagában óvatos következtetésekre ad csak alapot. A 450 főből ráadásul mindössze kilenc nyolcvan évnél idősebb alany volt, akiknek az ellenanyagszintjét vizsgálva vonták le a következtetést.

Az emberi erőforrások miniszterének, Prof. Dr. Kásler Miklós szakmai tanácsadó testületének elnöke azonban rámutatott, hogy

a kínai vakcinával kapcsolatos állítás azért sem helytálló, mivel az említett esetszám alacsony, ami viszont ennél is fontosabb, hogy a védettség szintje, nemcsak az ellenanyag mértékétől, hanem több tényezőtől függ.

Mint mondta, mostanra már számos tanulmány is megerősíti, hogy az antitestek mennyisége a védettség szintjét illetően nem ad teljes körű felvilágosítást, csupán tájékoztató adatnak tekinthető.

Kollár Lajos arra is kitért, hogy félrevezető módon a Sarkadi 450 fő bevonásával történő kutatását az első nagy magyarországi vakcinakutatással (HUN-VE) is összevetették, melyben 3,7 millió ember bevonásával mérték fel a Magyarországon alkalmazott öt vakcina – a Pfizer, a Moderna, a Szputnyik V, az AstraZeneca és a Sinopharm – fertőzéssel és az elhalálozással szembeni hatékonyságát. A professzor ennek kapcsán kiemelte, hogy a HUN-VE kutatás egyértelműen bebizonyította, hogy mind az öt vakcina a vizsgált időszakban magas, 69–89 százalékos arányban nyújtott védelmet az angol vírusvariáns ellen, ráadásul 88–98 százalékos arányban csökkentette a betegség halálos kimenetelét is. A kutatás szerint – folytatta – a vizsgált vakcinák az idősebb korosztály esetében is jó eredményeket mutattak:

a Pfizer-vakcinával oltott, 55 évnél idősebb alanyok a súlyos, halálozással járó koronavírus-szövődménnyel szemben 87–93,8 százalékos védettséget szereztek, míg a szerzők által kiragadott Sinopharm-vakcinával oltottak esetében is kellően magas, 83,9–89,8 százalékos hatásosságot tapasztaltak az 55–84 éves korcsoportban. Emellett a magas korú, 85 év feletti korcsoportokban is közel 70 százalékos védettséget eredményeztek

– rögzítette a szakember. – A szerzők állításával szemben ezért a kínai vakcina hatékonyságát nem lehet kétségbe vonni, sőt a Sinopharm korai, széles körű bevezetésével a vizsgálat ideje alatt, az eredményességi mutatókból kalkulálhatóan 2487 életet sikerült megmenteni – húzta alá.

Mindezek mellett, az őszi hullám során az oltások mindegyike a fertőzéssel szembeni hatékonyság jelentős csökkenését mutatta, nem csak a Sinopharm oltások. A kombinációs oltások eredményességét vizsgáló előzetes adatok szerint a harmadik vakcinák felvételével az alapimmunizációt biztostó oltások eredményessége ismét magas szintre emelhető. A Sinopharmmal oltottak többségénél a harmadik vakcina mRNS-alapú volt, mely kombináció közel azonos védelmet biztosított a delta variáns okozta halálozással szemben, mint a három mRNS-oltás. Ezért az úgynevezett booster (harmadik) oltást felvételét vállalók védettsége a tavaszi igen magas szintre emelkedett.

– Az Emberi Erőforrások Minisztériuma messzemenően elítél minden olyan megnyilvánulást, amely önkényesen kiragadott tudományos eredményeket a lakosság oltásokkal kapcsolatos elbizonytalanítására használ fel

– emelte ki Kollár professzor.

A miniszteri főtanácsadó tájékoztatása szerint jelenleg egy, a Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter által kezdeményezett immunológiai vizsgálat is folyamatban van, amelynek célja a megfelelő vakcinatípus megválasztása a különböző korcsoportokba tartozó egyének számára. Az emberi erőforrások minisztere iránymutatásai szerint végzett vizsgálatokat követően a Sinopharmmal előoltott betegek számára harmadik oltásként az mRNS- vagy vektortípusú oltásokat javasolta. A javasolt vakcinakombináció hatására pedig az ellenanyagszint – a harmadik oltást követő második hónapban – 10-15-szörösre emelkedett – magyarázta. Kollár Lajos szerint

az előzetes eredmények szerint tehát már most is látható, hogy a kétszeri Sinopharm-vakcinára adott mRNS-típusú harmadik oltás (Pfizer vagy Moderna) a legerősebb védelmet nyújtó kombinációk között van, 90 százalék körüli a halálozás elleni hatása.

– Ennek alapján elmondhatjuk, hogy a Sinopharm előoltásban részesült betegek maximális védettsége a harmadik, heterológ emlékeztető oltás révén biztosítva van – hangsúlyozta a szakember.

Borítókép: Oltáshoz készítik elő a kínai Sinopharm-vakcinát a békéscsabai Réthy Pál kórházba (Fotó: MTI/Rosta Tibor)