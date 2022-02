– Személyes példáinkat és tapasztalatainkat illetően egyetlen feladatunk van: a folyamatos emlékeztetés, azért, hogy azok a tragédiák, amelyet a dédszüleinek, a nagyszüleink és a szüleink megéltek, a magyar történelem folyamán még egyszer ne fordulhassanak elő

– hangsúlyozta L. Simon László a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából megrendezett szakmai konferencián a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az intézmény főigazgatója szerint mindig azzal a nyugalommal ülünk a székünkben, hogy az, ami a történelem folyamán már egyszer megtörtént, nem fog megismétlődni. Ezzel szemben azonban Európán belül, a szomszéd országban háború van. Gondoltuk volna, hogy ez lehetséges lesz? – fogalmazott a főigazgató, megjegyezve:

most tekintsünk el attól, hogy egyes ellenzéki politikusok szerint – utalt Márki-Zay Péternek a csütörtök esti, ellenzéki tüntetésen elmondott beszédére – 1945 óta nem volt háború Európában. Mi azonban tudjuk jól – folytatta –, hogy a magyarságot milyen tragédia érte, és milyen az, amikor megindultak a délvidéki menekültek az anyaországba, sőt pontosan tudjuk azt is, hogy mire számíthatunk most, Kárpátalja irányából.

L. Simon László rögzítette: ezek az események is alátámasztják, hogy a történelemben előfordult katasztrófák megismétlődhetnek, a szabadság pedig nem magától értetődő, hanem minduntalan meg kell küzdenünk érte – húzta alá. Hozzátette: folyamatosan figyelnünk kell a hazánkra, a demokráciánkra, a szabadságunkra és az országunk szuverenitására a magunk eszközeivel.

A konferencia szervezője, a Gulágokban Elpusztultak Megörökítésére Alapítvány elnöke

óriási mérföldkőnek nevezte, hogy február 25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapa alkalmából egy szabad országban emlékezhetünk, emlékeztethetünk, emlékezetünk segítségével pedig előhívhatjuk mindazt, ami józan ésszel felfoghatatlan, és minden részletében ütközik a tízparancsolattal.

Pintér Jolán a történtek kapcsán úgy fogalmazott, ez az ő transzgenerációs traumája. Az alapítvány elnöke azonban kiemelte: hisz abban, hogy ezen a nemzetünket sújtó nehéz örökségen a megfelelő diskurzussal túllendülhetünk.

Borítókép: József Attila út (Véghelyi Dezső utca) a Bajcsy-Zsilinszky (Erzsébet királyné) út felől Budatava felé nézve (Fotó: Fortepan/Vörös Hadsereg)