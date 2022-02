Folyamatos a kommunikáció az orosz–ukrán helyzettel kapcsolatban

– Folyamatos a kommunikáció és az információk megosztása a szövetséges országok között a Balkánon és az orosz–ukrán határon kialakult helyzettel kapcsolatban is

– mondta Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka a közmédiának hétfőn, miután az Egyesült Államok szövetségi fővárosában, Washington DC-ben tárgyalt Mark Milley tábornokkal, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökével. Az MTI tudósítása szerint az altábornagy úgy fogalmazott:

„megbeszéltük, ki hogyan látja a helyzetet, és milyen feltételezése van a jövőt illetően”.

A Magyar Honvédség parancsnoka kiemelte, azért is szükség van a szövetségesek közötti folyamatos információcserére, hogy ezt követően a katonai elemzők segítségével a NATO és a nemzetek is fel tudjanak készülni a lehetséges cselekvési változatokra. A magyar katonai vezető felhívta a figyelmet arra is, hogy 16 év óta először fogadta az amerikai vezérkari főnök a magyar hadsereg parancsnokát. Ruszin-Szendi Romulusz szerint ez a többi között annak köszönhető, hogy a haderőfejlesztési programról Magyarországon nemcsak beszélünk, hanem tényekkel tudjuk igazolni a fejlesztéseket és a képességnöveléseket.

Maróth Gáspár, Magyarország védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztosa szintén hétfőn tárgyalt Washington DC-ben Gregory M. Kausnerrel, az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) beszerzésekért felelős miniszterhelyettesével. A kormánybiztos a találkozó után azt mondta: a koronavírus-járvány következtében kialakult csiphiány súlyosan érinti a hadiipart, azon belül is a GPS-alapú helymeghatározó eszközök gyártását, „amely minden haditechnikai eszköz lelkét jelenti”.

– Próbáltunk összerakni egy közös stratégiát, hogyan lehet iparfejlesztéssel ellensúlyozni a kínai függést a NATO szövetségi keretein belül

– fogalmazott Maróth Gáspár. A kormánybiztos arról is beszámolt, hogy az amerikai fél megköszönte Magyarország erőfeszítéseit a hadianyaggyárak fejlesztésével kapcsolatban, amelyek meghatározó képességelemét fogják jelenteni a NATO-erőknek a teljes európai hadszíntéren. Maróth Gáspár szerint komoly elismerést kaptunk a hadiipari fejlesztések terén elért eredményeink miatt.

Borítókép: Maróth Gáspár és Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy (Fotó: MTI)