Karácsony zuglói bizalmasai bukkannak fel Terézváros mutyigyanús ügyletének hátterében

Újra áll a bál Soproni Terézvárosában. A Kontra megtudta, hogy többek között a Jókai tér felújítása körüli visszásságokra célozhatott Bálint György egykori MSZP-s önkormányzati képviselő, aki emiatt decemberben kilépett a pártból.

Bálint azt állította egy korábbi képviselő-testületi ülésen, hogy „szándékosan írhatták ki valakire” a közbeszerzést Soproniék, amit arra alapozott, hogy gyanúsan változtatták meg a bírálati szempontokat, így végül az 50 millióval drágább ajánlatot tevő cég nyert.

A győztes Vianova 87 Közmű- és Útépítő Zrt.-re azért is érdemes odafigyelni, mert korábban ez a cég tarolt a Karácsony Gergely vezette Zuglóban. Mindez azért is elgondolkodtató, mert – ahogy a Kontra megírta –, Karácsony a zuglói embereit valamiért mind a Soproni Tamás vezette Terézvárosba menekítette.

A Bálint javaslatára felálló vizsgálóbizottság elé benyújtott dokumentum számos visszásságot állapított meg. Például azt, hogy a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a hatáskör megszegésével szigorított indokolatlanul az alkalmassági feltételeken. De úgy hozták ki győztesnek erőnek erejével a Vianovát, hogy nem állt még rendelkezésre elegendő fedezet a projektre, a többletet pedig nem hagyta jóvá a képviselő-testület.

A fedezet hiánya miatt lehetőség nyílott volna a második helyezettet győztesnek kihirdetni, pláne, hogy az ő ajánlatuk 50 millióval alacsonyabb volt, valamiért azonban fontosabb volt a Vianovát első helyezettnek kimondani. Pedig csak egy jelentéktelen apróságban volt jobb a második helyezettnél.

De a furcsaságok sora ezzel még nem ér véget. Az önkormányzat által kirendelt szakértő persze mindent rendben talált, cáfolta Bálint szakvéleményét, ezért szükség volt egy harmadik szakvéleményre is, amelyet véletlenül épp a Karácsony által vezetett Zugló állandó közbeszerzési tanácsadója szakértett meg.

Természetesen mindent rendben talált, még azt a mulasztást sem kifogásolta, amelyet a vagyonkezelő igazgatója maga is elismert egy levélben.

Ahogy korábban a Kontra megírta, nem akar csendesedni a belháborús hangulat a terézvárosi baloldal berkein belül. Decemberben kilépett a pártból az MSZP helyi erős embere, Bálint György, miután egy ideje komoly kritikákkal illette Soproni Tamás momentumos polgármester tevékenységét – olvasható a Kontra cikkében.

A Kontrához kiszivárgott, az MSZP-vezetőknek címzett kilépőlevelében Bálint leírta, hogy korábban több terézvárosi korrupciógyanús ügyet is szóba hozott, amiről állítása szerint tájékoztatta a korábbi pártja vezetőit is, mégsem volt semmilyen visszhangja.

A Kontra tudomására jutott, hogy egy túlárazott kerületi projekt volt az utolsó csepp a pohárban, amiért végül a távozás mellett döntött.

Hogy mi lehetett ez a projekt, arról magát Soproni Tamás polgármestert is megkérdezte a Kontra, válasz azonban nem érkezett.

Ezek után magához a szerzőhöz fordultak, és megkérdezték Bálint Györgyöt, hogy pontosan melyik terézvárosi projektre vagy projektekre gondolt, amikor „100 millió forint felelőtlen kezeléséről” írt a kilépőnyilatkozatában.

Fotó: Facebook/Bálint György

Bálint elmondta, hogy többek között a terézvárosi Jókai tér felújítása körül tapasztalt olyan mértékű visszaélést, amelyet már nem tudott szó nélkül hagyni.

A Kontra ezért utánanézett, hogy lehet-e alapja Bálint állításának, és megvizsgálta a Jókai tér felújításának projektjét. Arra jutottak, hogy valóban számos elgondolkodtató körülmény övezi a tér felújítását, ezek az alábbiakban olvashatók.

200 millióval többe kerül a projekt, mint amennyiért a Fidesz eredetileg megcsinálta volna

Fotó: Terézváros

A Jókai tér felújításának előkészületeit még az előző, fideszes városvezetés kezdte el. Sőt először ők indítottak közbeszerzést az ügyben még 2018. december 20-án. A beruházás tárgyát kültéri burkolatok, szegélyek, kültéri bútorok és berendezések, kerítések és kapuk, növénytelepítés, játszóelemek képezték, amely munkákra 307 millió forintot biztosított volna a kiíró Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. és a terézvárosi önkormányzat.

Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a projektből évekig semmi sem lett, mert többször is érvénytelen lett a közbeszerzési eljárás. Az új eljárást végül 2021. áprilisában indították el, amelyre a Soproni vezette önkormányzat a korábbi 400 millió helyett immár több mint 600 millió forintot, tehát 200 millióval többet biztosított.

A szembetűnő költségnövekedés, valamint a közbeszerzés bírálati szempontjainak gyanús megváltozása miatt kezdeményezte Bálint György a Jókai tér ügyeivel foglalkozó vizsgálóbizottság létrehozását, amely tavaly októberben meg is alakult.

Bálint feltételezése az volt, hogy ezt a közbeszerzést „valakinek kiírták” Soproniék – írja a Kontra. Ezt arra is alapozta a volt szocialista képviselő, hogy állítása szerint végül a nyolc ajánlat közül egy 50 millió forinttal drágábbat fogadtak el és hoztak ki győztesnek Soproniék.

Kísért a zuglói múlt

A nyertes a Vianova 87 Közmű- és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság lett, amely nyolc jelentkező közül bizonyult a legjobbnak Soproniék szerint. A cég érdekes módon tarol a baloldali vezetésű önkormányzatokban, hiszen legutóbb például a DK-s vezetésű Újbudától kaptak egy 280 milliós megbízást, de a II. kerületből egy 689 milliós projekthez is jutottak a tavalyi évben, továbbá Zuglóból is érkezett egy 157 milliós megbízás 2021-ben.

A fentiek sem kis tételek, de ami érdekesebb, hogy Karácsony Gergely zuglói polgármestersége idején egy gigamegbízást kapott a cég a városrészben: a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2017-ben egy 2 milliárdos beruházással bízta meg a céget egy másik vállalkozással konzorciumban.

Fotó: Közbeszerzés.hu

De úgy tűnik, hogy a korábbi zuglói városvezetés valamiért többször is ezt a cégcsoportot hozta ki győztesnek a kerületi projektekben, hiszen a fenti 2 milliárdos tételen kívül például a botrányos fizetőparkoló-övezet megvalósítását érintő szilárd burkolatú parkoló kiépítését is rájuk bízta a városvezetés, majd egy újabb 100 milliós járda- és útfelújítást is elnyert ugyanaz a konzorcium Karácsony polgármestersége idején.

Vagyis úgy látszik, hogy valamilyen rejtélyes okból a mostani főpolgármester, Karácsony Gergely emberein kívül, most már a jól bevált cégeik is átvándoroltak Zuglóból a Soproni Tamás vezette Terézvárosba.

A Kontra írta meg elsőként, hogy Karácsony Soproni mellé menekítette a legfontosabb zuglói bizalmasait.

Így például az alpolgármestert, Temesvári Szilviát, aki olyannyira közel áll Karácsonyhoz, hogy a főpolgármester családi cégében, a Social Report Bt.-ben is beltag volt Karácsony távozását követően. De itt dolgozik Hikáde Beáta is, aki Zugló sajtófőnöke volt, amikor épp Karácsony volt a polgármester a kerületben. Soproni kabinetfőnöke, Tóth Miklós is dolgozott Karácsony mellett: a kabinetfőnök helyettese volt Zuglóban.

Tóth Miklós, Soproni kabinetfőnöke (Fotó: Önkormányzat.tv)

Furcsaságok a vizsgálóbizottság körül

A Kontra birtokába jutott dokumentumokból kiderült, hogy a Bálint György által kezdeményezett vizsgálóbizottság 2021. október 26-án alakult meg, és létrehozását a helyi jobboldal is támogatta.

Persze az egykor a tisztakezűséggel kampányoló polgármester minden áron ellenezte a bizottság megalakulását, nem is szavazta meg azt. Arról meg hallani sem akart, hogy az eljárás körüli visszásságokat piszkáló ellenlábasa vezesse a bizottságot, vagy egyáltalán bekerüljön oda. Ahogy mondta, „bár jogi akadálya nincs, morális akadályát” látja Bálint tagságának. Az ügyet firtató exszocialistát végül ennek ellenére beszavazták a bizottságba, annak elnökletét pedig a fideszes Óvári Gyulára bízták.

A polgármester ellenérzése a bizottsággal szemben továbbra is tarthat, hiszen amikor a Kontra először kereste, Terézváros honlapján rejtélyes okból nem volt elérhető a vizsgálóbizottság anyaga, majd amikor egy nappal később végre megjelent (külön lapfülön), „a rendszer meghibásodása miatt” a leglényegesebb dokumentumok (például Bálint György észrevételei vagy Bodnár Zoltán vezérigazgató levele) közül több sajnos nem volt elérhető. Ennyit a Soproni vezette terézvárosi átláthatóságról…

Fotó: terezvaros.hu

Kikövezett úton

A bizottság eljárása során a Bálint György által benyújtott anyagból kiderült, hogy véleménye szerint számos hibát vétett a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Például a hatáskörök megszegésével az eredeti kiíráshoz képest szigorították az alkalmassági feltételeket, szűkítve ezzel az alkalmas jelentkezők számát, a szakvélemény szerint azonban ennek semmilyen szakmai indoka nem volt – írja a Kontra.

De arról is ír a részletes szakvélemény, hogy nem tudni, hogy a Vagyonkezelő igazgatósága a módosításokat megelőzően összeült-e hivatalos döntést hozni.

A Kontrához került levél azt is bizonyítja, hogy Bodnár Zoltán vezérigazgató maga is beismeri a vizsgálóbizottságnak küldött levelében, hogy az igazgatóság előzetes jóváhagyása nélkül döntött az értékelési szempontrendszer módosításáról, holott ehhez az igazgatóság jóváhagyása is kellett volna. Ez azért is érdekes, mert ennek a „véletlen mulasztásnak” kulcsjelentősége volt végül a győztes személyének megállapításában.

Bodnár Zoltán (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A szakvélemény felhívja a figyelmet arra is, hogy a beérkezett ajánlatok elbírálását tartalmazó összegezésből nem derül ki semmi a többi ajánlatot illetően, így például az egyik érvénytelen ajánlatról sem derül ki, hogy az miért és kinek a döntése nyomán lett érvénytelen.

De a szakvélemény azt is felrója a vagyonkezelőnek, hogy úgy hozta ki a Vianovát győztesnek, hogy még nem állt rendelkezésre elegendő fedezet az önkormányzat részéről a projektre.

Ezért a Vagyonkezelő dönthetett volna véleménye szerint az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról. Illetve részletesen bemutatásra kerültek a kialakított értékelési szempontok, ami közül az egyik előidézte, hogy második helyezett lemaradt, aki valóban 50 millió forinttal olcsóbb ajánlatot nyújtott be, és a győztes Vianova kizárólag a szakemberek tapasztalatában volt jobb a második helyezettnél.

A Vianova győztesként való kiválasztása pontosan a fentebb már említett, értékelési szempontok módosítása miatt válik igazán érdekessé. Hiszen a módosítás következtében válhatott befutóvá a Vianova. Érdekes tény: Karácsony zuglói közbeszerzési szakértője mondta ki a végső igazságot.

A bonyolult szakmai vita során természetesen a vagyonkezelő nevében eljáró ügyvédi iroda is készített egy ellenvéleményt, amely mindent rendben talált és meg is indokolt.

Ezért a vizsgálóbizottság úgy határozott, hogy egy harmadik szakvéleményt is bekérnek az ügyben, így több szakértőtől kértek ajánlatot az eljárás megvizsgálásra. Két ajánlat érkezett az önkormányzat megkeresésére.

A győztes szakértő Egyed Andrea lett, aki úgy tudni, hogy feltűnően olcsóbb ajánlatot tett, mint a versenytársa. Egyed Andrea először mindent rendben talált.

Még azt is, amit a vezérigazgató előzetesen írásban már hibaként elismert.

Itt vége is lehetne a végeláthatatlan vitának, de meg kell említeni még egy további érdekes tényt.

Ami a szakértő esetében meglepő, hogy Egyed Andrea korábban szintén Zuglóban dolgozott, és Karácsony Gergely zuglói polgármestersége idején a zuglói közbeszerzéseket bonyolította le az önkormányzat nevében – olvasható a Kontra cikkében.

Sőt egy 2015-ös zuglói Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsági jegyzőkönyvből kiderült, hogy Egyed Andrea állandó meghívottja volt a bizottságnak, vagyis jogviszonyban állt Zuglóval. De találtunk olyan közbeszerzési eljárást is 2016-ból, amelyben az önkormányzat nevében Egyed Andrea járt el, és ajánlatot éppen a most győztes Vianova 87 Zrt. tett.

Fotó: Közbeszerzés.hu

Annak fényében különösen elgondolkodtató a dolog, hogy ahogy fentebb olvasható, lassan Karácsony teljes zuglói pereputtya átköltözött Soproni mellé.

Milyen kicsi a világ, nem? Különösen Soproni Terézvárosában. Vagy Zuglóban – olvasható a Kontra cikkében.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Kurucz Árpád)