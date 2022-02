Két embert megölt a bosszúból gyújtogató férfi

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) befejezte a nyomozást a két ember halálát okozó rákospalotai tűz okozásával gyanúsítható férfi ügyében. Az iratokat átadták az illetékes ügyészségnek.

„Vannak olyan szolgálatok, melyek kollégáinkat örökre elkísérik, és vannak olyan napok, melyekre örökké emlékezni fognak.

Ilyen szolgálat volt 2020. november 23-ának éjszakája, amikor Sütő Krisztián zászlós és Tóth Tamás törzszászlós egy 12 éves kisfiút mentettek meg egy lángokban álló ház tetejéről. Nagyszülei sajnos nem jutottak ki az épületből, és életüket veszítették.

Kollégáink a család otthonának felgyújtásával gyanúsítható, akkor 51 éves férfi ellen hajtóvadászatot indítottak és nyolc órán belül elfogták” – adta hírül a BRFK Információs Portál.

Fotó: A tűzvészben teljesen kiégett a ház, amelyben a nagyszülők az életüket vesztették. Forrás: BRFK

Az azóta is letartóztatásban lévő férfival szemben a BRFK életvédelmi osztálya most fejezte be a nyomozást, amelynek részleteiről Gál Sándor alezredes, az életvédelmi osztály vezetője sajtótájékoztatón számolt be a sajtó képviselőinek.

A rendőrök 2020. november 23-án hajnali 3 órakor nagy erőkkel vonultak ki egy égő házhoz a XV. kerületi Pázmány Péter utcába. A járőrök négy perccel a bejelentés után már kint voltak a tűznél, ahol azonnal meghallották egy gyermek segélykiáltásait; a hangok a tető irányából jöttek. A rendőrök a tűz miatt nem tudtak bejutni a házba, de a kertben talált létra segítségével lehozták a magasban rekedt 12 éves kisfiút, akit a mentők kórházba vittek.

Néhány perccel később a tűzoltók egy eszméletlen állapotban lévő nőt és férfit hoztak ki a lángok közül – kiderült, hogy a kisfiú nagyszülei voltak. A gyermeknek a nagyapja segített a tetőre jutni, de ő maga és a felesége már nem tudott kimenekülni a lángokból. A Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi osztálya több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett miatt indított nyomozást.

A rendőröknek hamar a látókörébe került egy 51 éves férfi, aki a családhoz hasonlóan munkáltatójuk engedélyével lakott a házban. Mint kiderült,

a tűz előtti napon összeveszett a főbérlővel, aki kirúgta őt. A férfi a főnöke garázsban álló autója alá gyúlékony anyagokat pakolt, amit meggyújtott – a tűz innen terjedt tovább az emeletre.

Az M. András elfogására indított hajtóvadászat eredményre vezetett, a rendőrök a IV. kerületben fogták el. A férfit több ember sérelmére, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés és különösen nagy kárt okozó rongálás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, az ügy körülményeit pedig szakértők bevonásával vizsgálták.

A BRFK életvédelmi osztályának rendőrei közel 15 hónapig folytatták az ügy feltárását. Ennek során tűzvizsgálót, vegyész-, orvos-, elmeorvos-, toxikológus-szakértőt és pszichológust is bevontak a nyomozásba. A nyomozók a szükséges eljárásokat lefolytatták, és az iratokat átadták az illetékes ügyészségnek.

– Amikor odaértünk, láttuk, hogy

óriási, másfél méteres lángok csapnak fel az épületből, és ekkor hallottuk, hogy egy gyermekhang segítségért kiabál a háztetőről.

Szerencsére a ház egyik oldalánál találtunk egy alumíniumlétrát. A másik szerencsénk az volt, hogy volt a házfal mellett a nagy víztartály, amire fel lehetett lépni annyira, hogy a kisfiúnak tudtunk szólni, jöjjön kijjebb a tető szélére. Onnan már hál ’istennek sikerült leszedni Balázst – elevenítette fel az ominózus hajnalon történteket Tóth Tamás törzszászlós.

– Ilyen helyszínen, már csak a látványtól is igen nehéz megmozdulni. De akkor és ott cselekedni kellett, mihamarabb. Muszáj volt.

Amikor megláttam a kissrácot ott fönt, egyből a sajátjaim jutottak eszembe. Meg kellett hogy mentsük.

Nagyon nehéz volt, de amikor megtaláltam a létrát, tudtam, hogy meg fog menekülni – vette át a szót Sütő Krisztián zászlós. „Mi, budapesti rendőrök a tragédia után megfogadtuk, és azóta is követjük Balázs sorsát, aki akkor, pár pillanat alatt vesztett el mindent” – olvasható a BRFK Információs Portálon.

Borítókép: Előállítják a kettős emberöléssel megalapozottan gyanúsítható M. Andrást (Forrás: BRFK)