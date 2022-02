Közel tizennyolcezer új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 88 beteg

A Koronavírus.gov.hu tájékoztatása szerint csütörtökre újabb 17 894 új fertőzöttet igazoltak, valamint 88 többségében idős, krónikus beteg vesztette életét. A legfrissebb adatokkal együtt így a fertőzöttek száma összesen 1 600 411-re az elhunytak száma pedig 41 636-ra emelkedett Magyarországon. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 1 330 876 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 227 899 fő.

4451 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük pedig 163-an vannak lélegeztetőgépen.

Mivel az omikron variáns miatt – amely már a fertőzések 94 százalékát okozza – az esetszámok továbbra is kifejezetten magasak, ezért a kormány mindenkit arra kér, hogy éljenek az oltás lehetőségével, ami a betegség súlyos lefolyása ellen továbbra is a lehető legnagyobb védelmet nyújtja. A vakcinák felvételére a februári oltási akciónapok keretében időpontfoglalás nélkül is lehetőség van.

Az oltási akciónapokon továbbra is csütörtök és péntek délután 14 és 18 óra között, szombaton pedig 10 és 18 óra között, 101 kórházi oltóponton és további 115 járási helyszínen várják a 12 év fölötti oltakozókat.

A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina – a Pfizer, a Sinopharm, a Moderna, a Janssen és az AstraZeneca – közül lehet választani. A most zajló oltási akciók részeként az első három oltás mellett immár a negyedik dózis is igényelhető. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlása szerint azok a 18 éven felüli személyek igényelhetik a negyedik oltást, akiknek a harmadik, emlékeztető oltás felvétele óta már négy hónap telt el. A dokumentum továbbá rögzíti, hogy a megfelelő vakcina kiválasztása minden esetben az oltóorvos feladata, általános ellenjavallata pedig egyik oltóanyag-kombináció­nak sincs.

Az oltási programnak illetve a hónapok óta tartó oltási akcióknak köszönhetően a beoltottak száma 6 366 402-re emelkedett Magyarországon, közülük 6 107 843-an már a második, 3 700 305-en pedig már a megerősítő, harmadik oltást is felvették.

Közben ma reggel Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, miszerint február közepe helyett május 1-jéig azok számára is érvényesek lesznek az oltási igazolványok, akik eddig még csak két oltással rendelkeznek.

Borítókép: oltási akcióhét Békéscsabán (Fotó: Rosta Tibor)