A beoltottak száma 6 391 940 fő, közülük 6 163 700-an a második, 3 801 276 fő már harmadik oltását is felvette – olvasható a Koronavírus.gov.hu oldalon. Mint írják, 4498 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 779 174 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 88, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 43 752 emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 566 509 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 168 913 főre csökkent. Háromezer-kilencszázkilencvenhét koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 148-an vannak lélegeztetőgépen.

Ma délután és szombaton újabb oltási akció lesz, és márciusban is folytatódni fognak az oltási akciónapok.

Ma és holnap, majd márciusban is minden csütörtökön, pénteken és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi vakcinájukat, valamint négy hónap elteltével a megerősítő oltás is mindenkinek javasolt. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat.

Borítókép: Egy nőt olt be az ápolónő a Comirnaty-vakcina negyedik, emlékeztető adagjával a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház oltópontján (MTI/Krizsán Csaba)