Márki-Zaynak több sajtós súg a kamerák mellől, de így is összevissza beszél

Márki-Zay Péter most az erdélyi magyarokat szidta. Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt állította, azok a polgármesterek, akik nem álltak szóba vele, pénzért cselekedtek. A műsorból kiderült, hogy ő is évet akar értékelni, de azt sem tudta megmondani, mikor. Ekkor többen súgtak neki a kamera mellől – számolt be az Origó.

A riporter kérdezte a baloldali jelöltet arról, hogy mikor tartja évértékelőjét, mire Márki-Zay előbb azt mondta, tizenhetedikén, majd kinézett valakire a stúdióban – úgy tűnik, már bent ülnek a sajtósai, hogy súgjanak neki – és javított tizenötödikére.

Néhány másodperc múlva azonban megint kinézett a stúdió egy másik pontjára, és megint javított: tizenhatodikára.

A műsor további részében még magyarázkodott amiatt, mert véletlenül elismerte a Facebookon, hogy tiszták lesznek a választások és hajtogatta, hogy nagyon el akar menni Erdélybe.

A teljes interjú ITT tekinthető meg.