Negyedik éve zajlik zárt ajtók mögött Jakubinyi Róbert titkosított pere

Gyurcsány elhárítófőnökét is megvesztegette Jakubinyi Róbert, aki a botrányos Egymásért, Egy-Másért Alapítvány egyik kulcsfigurája volt. A vesztegetés miatt, nyolcévi tárgyalás után, tavaly ítélték el első fokon három évre, míg Galambos Lajos, Gyurcsány volt elhárítófőnöke négy évet kapott. Az ügyről részleteket nem tudni, mivel az az alapítvánnyal függött össze, az alapítvány pedig ezer szállal kötődött a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz, így a per zárt ajtók mögött zajlott.

Ugyancsak zárt ajtók mögött tart immár négy éve Jakubinyi alapítványi tevékenységével összefüggő pere a Fővárosi Törvényszéken. Az alapítvány kapcsán egymilliárdos csempészet, sikkasztás és adócsalás miatt felel a vádlott. Ebben az ügyben a vád szerinti bűncselekményeket 2005–2007 között követte el, ám tizenöt év után sincs még elsőfokú ítélet sem a férfi ellen.

A vád szerint a titkosszolgálati kapcsolatairól is ismert Jakubinyi a csempészést az egykori Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) jogászainak jóváhagyásával követte el.

Társaival együtt 2005 augusztusa­ és 2007 februárja között 59 esetben a belföldi forgalomba bocsátott ázsiai importáruk után nem fizették meg a közterheket, több mint egymilliárd forinttal csökkentve az adóbevételeket. Jakubinyit azzal is vádolják, hogy az ő utasítására az alapítvány házipénztárából csaknem egymilliárd forintot vettek ki, ami hozzá került, ám a pénzt nem az alapítvány, hanem a saját céljaira fordította. Ráadásul a kivett és saját céljaira használt összegek után adót sem fizetett.

A per 2018. január 30-án perelőkészítő üléssel, a Fővárosi Törvényszéken kezdődött meg, amit meglepő módon gyorsan zárttá is minősítettek, mondván: titkos információk hangozhatnak el a tárgyaláson, mivel az összefügg Jakubinyi másik ügyével, amelyben a volt titkosszolgálati vezetők megvesztegetésével vádolják.

Az ügy átkerült a Kaposvári Törvényszék katonai tanácsa elé, ahol Galambosék ügyét tárgyalták, hogy összevonják a két eljárást. Erre azonban eddig ismeretlen okból nem került sor, így a vesztegetési ügy visszakerült a fővárosba.

A törvényszéken érdeklődésünkre csak annyit válaszoltak: a bizonyítási eljárás továbbra is zárt tárgyalás keretében zajlik, az ítélet várható időpontjáról egyelőre nem tudnak felvilágosítást adni.

Jakubinyi Róbertről tudható, hogy már az 1980-as években elítélték a rendőrség számára sikeres, híres Presztízs-ügy kapcsán a Négy Páncélos elnevezésű kasszafúró kvartett orgazdájaként.

A kasszafúrók az állambiztonságnak is dolgoztak, megbízás alapján iratokat loptak külföldi diplomaták páncélszekrényeiből, a talált értékeket megtarthatták. Jakubinyi ezeket az ékszereket vásárolhatta fel. Mindenesetre innen datálódhat a kapcsolata a titkosszolgálatokkal. Amit tények támasztanak alá, az Egymásért, Egy-Másért Alapítvány létrehozása körül, valamint az alapítvány működése során is csak úgy hemzsegtek a nemzetbiztonságiak. Az alapítvány első kuratóriumában ült néhai Nagy Lajos, az NBH alapítója. Az NBH-nak és az alapítványnak is dolgozott Simon Ibolya jogász. Az alapítvány kuratóriumában tényleges NBH-sként ott volt Gyarmati György osztályvezető, a vesztegetési ügy másik titkosszolgálati elítéltje, valamint leváltása után bekerült oda Galambos Lajos főigazgató is. Állítólag több vallomás is van a titkosított aktákban arról, hogy az alapítvány tulajdonképpen az NBH kifizetőhelye volt, és a titkosszolgálat saját eszközeit, módszereit is használták a csempészet során. Ez mindenesetre válasz arra, hogy miért titkos Jakubinyi ezen pere is, és hogy miért húzódik évekig.

Fotó: Teknős Miklós