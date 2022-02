Védelmi ipari együttműködésről tárgyalt Maróth Gáspár Svédországban

A svéd–magyar kapcsolatokban a védelmi ipari együttműködés erős pillér és erre mindkét fél kölcsönösen kíván építeni. Ennek az együttműködésnek a még magasabb szintre emelését jelentheti, ha további közös kutatás-fejlesztési projektekbe tudunk kezdeni

– közölte a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos a héten folytatott svédországi tárgyalásaival kapcsolatban.

Maróth Gáspár a svéd védelmi minisztérium államtitkárával, Jan-Olof Linddel, valamint hivatali partnerével, Göran Martenssonnal, Svédország fegyverzeti igazgatójával tárgyalt, aki egyúttal a svéd Védelmi Beszerzési Hivatal (FMV) vezérigazgatója is. Áttekintették az Európai Unió védelmi ipari fejlesztéseinek stratégiai célkitűzéseit, a lehetséges közös svéd–magyar védelmi ipari fejlesztések stratégiai szempontjait. Biztonságpolitikai témák is szerepeltek napirendjükön, így az Ukrajna kapcsán kialakult helyzet értékelése is. Egyetértettek abban, hogy az elsődleges cél a régió békéjének fenntartása. A felek tisztázták a honvédség Gripen harcászati repülőgép flottájának üzemképességét biztosító, 2026-ban lejáró megállapodás újabb tíz évvel történő meghosszabbításának lehetséges paramétereit. Maróth Gáspár megbeszéléseket folytatott a Saab AG vezetésével, valamint Marcus Wallenberggel, a cégcsoport igazgatótanácsának elnökével a jövőbeni konkrét együttműködés lehetséges területeiről.

Borítókép: Maróth Gáspár és Göran Martensson (Fotó: KOB)