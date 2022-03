Átadták a díjakat a Jövőt építünk pályázat nyerteseinek

Öt határon túli és egy anyaországi építészeti alkotás kapott fődíjat a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága Jövőt építünk című pályázatán, az elismeréseket hétfő délután a fővárosban, a Várkert Bazárban adták át ünnepélyes keretek között. A szakmai zsűri az észak-komáromi Csémy Olivér és fia, Csémy Krisztián, a kézdivásárhelyi Gál Zoltán, a Csíkszeredában élő és dolgozó Máthé Zoltán és Sárig István, a zentai Vatai István munkája mellett az anyaországi Turi Attila munkáját ismerte el fődíjjal. Emellett a ünnepségen további huszonketten kaptak még elismerést, a pályázatra összesen hetven munkával jelentkeztek. Az elismeréseket Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Grezsa István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos, Füleki Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára, a szakmai zsűri elnöke, Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, Ekler Gergely családokért felelős tárca nélküli miniszter stratégiai államtitkár és Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár adta át.

A rendezvényen Gondoskodó közösség-díjat kapott Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, az elismerést Lévai Anikó, a Jövőt építünk pályázat ötletgazdája adta át. Orosz Ildikó megköszönte az elismerést, de hangsúlyozta, hogy nem az ő, hanem a magyar állam gondoskodását kell megköszönni. Utalva az ukrajnai politikusok nyilatkozatára, hozzátette: nem mindenki teszi ezt meg mostanában. Orosz Ildikó egyúttal tolmácsolta a menekültek köszönetét, akiket sok esetben éppen a magyar állam segítségével felújított, épített óvodákban helyeztek el Kárpátalján.

Az eseményen Potápi Árpád János köszöntőbeszédében kiemelte: cselekvő nemzet vagyunk, mert az elmúlt tizenkét évben megerősítettük a magyar intézményeket, a kisgyermekektől az idősekig gondoskodunk a közösségeinkről, és megtartóvá tettük a szülőföldünket. A politikus kifejtette, hogy a külhoni magyar közösségek több mint kilencszáz új vagy felújított óvodával gazdagodtak. Potápi Árpád János az elért eredmények kapcsán kifejtette: csak a XIX. század végén és a XX. század elején volt ilyen mértékű megújulásra példa, mint a mögöttünk hagyott bő évtizedben.

Lévai Anikó az ünnepségen rámutatott arra, hogy az elmúlt években több mint háromezer gyermekintézmény épült a Kárpát-medencében, ezekben a bölcsődékben és óvodákban nagyon sok család és magyarul beszélő kisgyermek lelt második otthonára. Hozzáfűzte, hogy ezekben az intézményekben nemcsak magyar, hanem adott esetben más nemzetiségű gyermekeket is befogadnak. Rámutatott arra is, hogy a megépült vagy felújított épületek nemcsak tégla, hab és habarcs, nemcsak beton és cserép, hanem a közösségek és a magyar családok megmaradásának zálogai is. – Az országnak családokra, a családoknak gyermekekre, a gyermekeknek óvodára van szükségük – mondta Lévai Anikó.

Mint azt korábban megírtuk, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága még február 21-én hirdetett pályázatot a 2022, a cselekvő nemzet évében a Kárpát-medencében 2010 óta a magyar kormány támogatásával megvalósított bölcsődei, óvodai létesítmények, épületek építészeinek. A pályázatra március 8-án 14 óráig lehetett jelentkezni magyarországi és külhoni építészeknek. A pályázat célja az volt, hogy díjazzák és megismertessék a közvéleménnyel a Kárpát-medencében 2010 óta a magyar kormány támogatásával épült, mintaértékű bölcsődei, óvodai létesítmények, épületek építészeit. A nyertes pályázatokat 500 ezer és kétmillió forint közötti összegben pénzjutalomban részesítik.

