Az EMMI köszönetet mondott a pedagógusoknak, a PDSZ tüntetett

Az esemény moderátora Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke volt. Elsőként Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányi tagja arról beszélt, hogy 2014 óta a tanárok helyzetével kapcsolatos érdemi változás nem történt, de a sztrájk kezdete óta is csak az ígéretek száma nőtt. Szerinte ha a kormány ugyanannyi energiát fektetett volna ezek megvalósításába, mint az elégedetlenség kifejezésének megakadályozásába, akkor eljönne a kánaán. Hangsúlyozta, hogy március 16-tól határozatlan idejű sztrájk indult, és húszezren nem vették fel a munkát, de ennél is többen lettek volna, ha több intézményben nem rendeltek volna el tanítás nélküli munkanapot vagy rendkívüli szünetet.

Az eseményen felszólalt még több szülő és tanár is, a tüntetés felvezető videóját a FreeSZFE Egyesület készítette és küldtek néhány videóüzenetet is.

Nagy Ervin színész az RTL Klubon vetített sorozatára utalva elmondta, hogy ő csak a tévében tanár, ezért nem tudja, milyen zötykölődni hajnalban a villamoson és az éhes gyereknek megtanítani a szorzótáblát, de azt tudja, hogy a tanárok a magyar értelmiség utolsó védőbástyái, és nem szabad hagyni, hogy elvesszenek. A színész beszélt azokról a tanárairól, akik nagy hatással voltak rá, majd egy 12 pontból álló programot olvasott fel.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma eközben közleményében ismét köszönetet mondott a tanároknak, akiknek elsöprő többsége gondolta úgy, hogy nem a sztrájknak van itt az ideje háború idején, és az iskolákban gondoskodni kell azokról a gyermekekről is, akik most érkeztek Magyarországra. Emlékeztettek, szerdán a tanárok 87 százaléka gondolta úgy, hogy most nem a sztrájknak van itt az ideje. Kiemelték, hogy a sztrájkban részt vevők száma lényegesen elmarad a januári sztrájkban részt vevőkétől, a hét folyamán pedig még tovább csökkent. A minisztérium továbbra is arra kérte a pedagógusokat, hogy a mozdonyvezetőkhöz hasonlóan fontolják meg a sztrájk felfüggesztését.

Ahogyan arról a héten már beszámoltunk, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette: a kormány álláspontja szerint a tanárok követelései jogosak, és Brüsszelben jelenleg is tárgyalnak a következő hétéves költségvetésről, amelynek elfogadása esetén legalább az ígért, háromszor tízszázalékos béremelés megvalósul. Hangsúlyozta, hogy több százmilliárd forintot igényeltek a tanárok bérének emelésére az EU-tól. A miniszter elmondta, hogy reményei szerint a megállapodás hamarosan létrejön, és akkor uniós, illetve nemzeti forrásokból megtörténhet a pedagógusok béremelése.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Katona Vanda)