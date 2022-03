Előre leosztott pozíciók a koalíciós listán

Egyre több helyen lázadnak fel a helyi baloldali politikai szereplők az „előválasztáson demokratikusan kiválasztott” jelölt személyével szemben.

Hétvégén mi is megírtuk, hogy a Dobrev Klára gyáli fórumán elcsattant pofon is egy ilyen szembenállás eredménye volt – erről beszélt legalábbis a konfliktusban részt vevő Hegymegi István (DK) az Indexnek. A gyáli baloldali önkormányzati képviselő az interjúban tovább kritizálta a helyi közös jelöltet, Tóth-Fricsovszky Pétert, aki elmondása szerint amiatt került oda, mert Márki-Zay Péter (akivel állítólag Amerikában ismerkedett meg) ragaszkodott az indulásához. A DK-s helyi politikus azt is állította, hogy nem okozott volna gondot nekik más párt jelöltjének kampányolni, de Tóth-Fricsovszky személyét nem tudják elfogadni.

– A jelöltnek egyetlen iskolai végzettségét, még egy érettségit sem sikerült dokumentumokkal igazolnia, pedig többször is kértük erre. A cégügyei viszont nagyon zavaróak voltak. A könyvelők azt mondták ezekre, hogy minimum botrányosak. Az ügyvédeink szerint pedig nyilvánvalóan cégfantomizációról volt szó – fejtegette ki a DK gyáli politikusa.

A vecsési központú körzetben (idetartozik Gyál is) legutóbb egyébként a jobbikos Sas Zoltán végzett a fideszes jelölt mögött a második helyen a szavazatok 29,5 százalékának begyűjtésével. Hegymegi vélhetően rá utalt, amikor arról beszélt, hogy az előválasztáson – egyébként győzelme esetén Jobbik-frakciótagságot ígérő – Tóth-Fricsovszkyt egy helyi jobbikos politikus átvilágította, szűk körben jelezte, hogy nem javasolná indítását. Sas Zoltán egyébként legutóbb akkor került a hírekbe, amikor 2018 végén kilépett a Jobbikból, majd pár hónap múlva „visszalépett” a pártba, 2022-ben viszont váratlanul felkerült a közös baloldali lista biztos befutónak jósolt 19. helyére. Elképzelhető, hogy emiatt nem is kritizálta a nyilvánosság előtt a választókerületében induló Tóth-Fricsovszky Pétert. Nem egyedi eset, hogy a helyi beágyazottságot hiányolják a valóban helyben politizáló baloldaliak a háziversenyen „kiválasztott” jelölt esetén.

Egy másik Pest megyei választókerületben, a dunakeszi központúban is egy – azóta a pártból kizárt – DK-s politikus mesélt egy múlt hét végén megjelent interjúban arról, hogy ő is elindult volna az előválasztáson, de ezt Gyurcsányék megakadályozták. – Az előválasztáson számos jó és helyi jelölt indult, akik évek óta dolgoztak a körzetért, az itt élő emberekért. Majd jött egy kétes hirtelenséggel lemondó alpolgármester Budapestről, akinek érdekében sorra léptek vissza a helyi jelöltek – magyarázta a Mandinernek Lőrincz László, egykori gödi alpolgármester.

Ő volt az, akit egyébként törvénysértő módon váltott le posztjáról a dunakeszi választókerületben fekvő Göd momentumos polgármestere. Balogh Csaba saját DK-s és LMP-s helyettesétől könnyedén megvált, a Budapestről érkező bukott főpolgármester-helyettes Dorosz Dávid mögé viszont elsőre odaállt, azóta is előszeretettel kampányolnak együtt.

Gyurcsány pártjának helyi képviselői voltak azok, akik Óbudán is hasonló dolgokról számoltak be. A pártból kilépett Rózsa Péter a kilépés okai­ról korábban azt mondta, „a Demokratikus Koalícióban minden van, ami szem-szájnak ingere, csak demokrácia nincs”.

Az egykori DK-s ugyanis elárulta, hogy Hazai Iván Andrással (a másik kilépővel) együtt mindketten szerettek volna elindulni a baloldali előválasztáson, de „Gyurcsány Ferenc és Kiss László nem engedték meg”. Véleménye szerint a DK-vezér és Óbuda DK-s polgármestere attól tartott, hogy végre olyan emberek indulnának a választáson, akik valóban képviselnék az emberek érdekeit.