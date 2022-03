KINCS: Magyarország megbecsüli az időseket

Magyarország megbecsüli az időseket; közösségeinkben, családjainkban a nagyszülők szerepe kiemelten fontos – hívja fel a figyelmet a KINCS Percek hatodik része, amely az időseket támogató intézkedésekről szól.

Emlékeztetnek, 2002 és 2010 között a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól a 13. havi nyugdíjat és elértéktelenítették a nyugdíjakat.

2010-ben azonban családbarát fordulat történt, azóta a nyugdíjasok számára minden évben garantált a nyugdíjak reálértékének megőrzése.

Az idei évben az idősek visszakapták a 13. havi nyugdíj teljes összegét és évről évre számíthatnak a nyugdíjprémiumra is.

A nők 40 segítségével – amit nagymama nyugdíjnak is hívunk – 2011 óta több mint 327 ezren tudtak korhatár előtt, 40 év jogosultsági idő után nyugdíjba vonulni. Ez azért is fontos, mert – ahogy a KINCS kutatásai is bizonyítják – ahol van nagyszülői segítség, ott a gyermekvállalási kedv is javul – hangsúlyozza a KINCS.

