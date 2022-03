Sorosék is képezhetik a lázadozó pedagógusokat

Az ellenzék által mozgatott Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) határozatlan idejű sztrájkot hirdetett. Erre rácsatlakozva diákszervezetek és Molnár Áron „noÁr” mozgalma is tüntetést tartott, melyen utóbbi arra buzdította a 18. évüket betöltött diákokat, hogy menjenek el szavazni. Egyértelmű politikai üzenetet fogalmazott meg: mindenkinek világossá tette, miről is szól ez az egész hisztéria. A Kossuth téren tüntető diákok kitörő örömmel fogadták, hogy valaki – a Mérce tudósítója szerint a párbeszédes Tordai Bence – egy kockás zászlót lógatott ki a Parlament ablakán, illetve kifeszítettek egy „Veletek vagyunk!” feliratos molinót az ellenzéki összefogás színeivel.

Innentől kezdve szemernyi kételyünk sem lehet a sztrájk valódi céljait illetően – olvasható a Tűzfalcsoport bejegyzésében.

Március 17-én 9:30-tól civil szervezetek tartanak egész nap workshopokat a CEU-n. A Facebookon közzétett esemény szervezői között a Soros-hálózat egyik zászlóshajója, az Amnesty International, azon belül is az Emberi Jogi Oktatás divízió. A program a leírás szerint a következő lesz:

„2022. március 17-én, a határozatlan időre meghirdetett országos pedagógussztrájk második napján téged is várunk egész napos rendezvényünkön. 16-án mi is ott leszünk a diákok és a pedagógushallgatók megmozdulásain, szolidaritási napunkat ezért március 17-re szervezzük, hogy a sztrájk elhúzódása esetén is legyen alkalom a tanárok melletti kiállásra és az oktatás helyzetéről folytatott párbeszédre.

Hol? CEU Nádor u. 15.

Mikor? Egész nap, reggel 9:30-tól este 19-ig

Miért? Fejezd ki velünk együtt a szolidaritásodat és ismerd meg azokat az emberi jogi foglalkozásokat, amikkel mostanában alig találkozhatsz az iskolákban. Hallgass meg szakértő beszélgetéseket a homofób- és transzfóbtörvény és a gyűlöletkeltő népszavazás hatásairól, a sztrájk hátteréről, problémákról és kiutakról.

Tarts velünk diákként, szülőként és pedagógusként! Hívd el ismerőseidet is!

Mi a program?

9:30–10:00 – megnyitó, noÁr-klip és beszélgetés, szolidaritási fénykép

10:00–11:30 – I. workshop sáv

12:00–13:30 – II. workshop sáv

16:00–6:50 – I. panelbeszélgetés: az emberi jogi oktatás aktuális helyzete, különös tekintettel a homofób- és transzfóbtörvény hatásaira

17:00–17:50 – II. panelbeszélgetés: mi van most az iskolákban, a sztrájk és háttere: Nagy Erzsébet (PDSZ), Miklósi László (TTE), Bozai Ákos (ADOM!) moderál: Ungvári Sári pedagógushallgató.

18:00–18:50 – III. panelbeszélgetés: Hogyan tovább – megoldások és lehetőségek (Lannert Judit és Radó Péter beszélgetését Ónody-Molnár Dóra moderálja)”

Tehát a Soros-szervezetek a Soros-egyetemen a tanárokkal való szolidaritásra hivatkozva arra hívják többek között a diákokat, hogy az általuk megtévesztő módon homofóbnak és transzfóbnak titulált gyermekvédelmi törvényről adjanak nekik egy kiadós agymosást. Ráadásul az erről szóló panelbeszélgetés megelőzi a sztrájkról szóló diskurzust is. Nyilván, hiszen fontosabb nekik, a pedagógusok lázadása csak egy ürügy.

Fontos kiemelni azt is, hogy az esemény leírásában titokzatos módon csupán annyi szerepel, hogy lesz két „workshop sáv”, de nem részletezik, hogy miről fognak szólni.

Egy kis utánajárással azonban könnyen kideríthető, hogy az ebben az időtartamban megtartott foglalkozásoknak sincs más céljuk, mint az ideológiai agymosás. A Tűzfalcsoport szemezgetett a témákból:

Melegség és megismerés, a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szimpozion Egyesület közös programja, melyet a gyermekvédelmi törvénynek hála már nem tarthatnak meg az iskolákban.

A PATENT szervezet Kapcsolódj be! foglalkozása, ahol a leírás szerint „szabadasszociációval” gyűjtik össze a diákokkal közösen, hogy „kinek mi jut eszébe a szexről”. Ezután a „szexjelzőlámpa-gyakorlat” segítségével akarnak arról beszélgetni, hogy „milyen szexuális viselkedések, aktusok azok, amelyek beleférnek az egyenlőségen és kölcsönösségen alapuló biztonságos szexbe”.

A Labrisz és az EJHA közös „Meseország másképp” foglalkozása, ahol az esemény alapján a „Meseország mindenkié című, sok vitát kiváltott mesekönyv néhány meséjének kreatív feldolgozása, mélyebb, emberi jogi üzeneteinek feltárása 90 percben” lesz a diákok feladata.

Magyarul a Soros-szervezetek megtalálták a módját annak, hogy eljuttassák a diákokhoz az LMBTQ-ideológiát.