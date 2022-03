Szabó Tímea baloldali kihívójának eltávolításán dolgoznak Gyurcsányék

Míg az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke februárban azt hangoztatta, hogy Rózsa László személyében „egy igazi, elkötelezett, korszerűen gondolkodó, a gyűlöletkampánnyal szemben állhatatosan küzdő, nagyszerű fiatalt juttatnának a törvényhozás házába”, a minap ettől már teljesen eltérő véleményt fogalmazott meg. Iványi Gábor ezért egy nyílt levélben arról tájékoztatta a Demokratikus Koalíció egykori tagját, hogy helyette Szabó Tímeát, Óbuda-Békásmegyer jelenlegi országgyűlési képviselőjének indulását fogja támogatni április 3-án.

Véleménye szerint Szabó Tímea „bátor, megvesztegethetetlen, felkészült, tiszta lelkű asszony”, aki ugyanúgy alkalmas a feladatra, mint Rózsa, ráadásul ő az a konszenzusos személy a baloldalon, aki várhatóan a legtöbb szavazat megszerzésére képes. Éppen ezért a Valódi Demokrata Párt jelöltjétől azt kéri, hogy lépjen vissza, és támogassa ő is Szabó Tímeát, most ugyanis ez felelne meg a hiteles politikai lépésnek.

Forrás: Facebook/Rózsa László Péter

Rózsa azonban Iványi Gábor kérésére sem volt hajlandó meghátrálni, sőt

határozottan kijelentette, hogy Szabó Tímea és más javára sem lép vissza.

Véleménye szerint Szabó Tímea négy éven keresztül nem tett semmit a kerületért, ezért nem érdemli meg a kerületben élő gyerekek, szülők, idősebb generáció képviseletét. Az Oltalom Karitatív Egyesület elnökének pálfordulását illetően Rózsa továbbá úgy reagált, hogy

Iványit megvezeti, hitegeti és kitudja, de lehet, hogy fenyegeti is Szabó Tímea és Gyurcsány Ferenc, ahogy korábban vele és Hazai Iván Andrással is tette a DK elnöke.

Iványi Gábor egy további, nyilvánosságra hozott levelében persze tagadta, hogy bárki is megfenyegette volna.

Miként lapunk is megírta, Rózsa László Péter a DK-ból való kilépését követően lépett szövetségre, majd alapította meg a Valódi Demokrata Pártot Óbuda-Békásmegyer volt alpolgármesterével Hazai Iván Andrással, aki vele együtt szintén tavaly januárban lépett ki a Gyurcsány-pártból. A két DK-s politikus akkor személyes okokkal indokolta távozását, viszont néhány hónappal később Hazai részletes magyarázattal állt elő. A volt alpolgármester kijelentette: a Demokratikus Koalíció mára már nem az a demokratikus párt, amit egykor képviselt. Meglátása szerint ugyanis már egy szűk vezetői réteg dönt mindenről, ezáltal pedig nem hagyják érvényesülni a demokráciát a pártban. A baloldali politikus – akit állítólag Gyurcsány megfenyegetett a távozása miatt – azt is beismerte, csak egy eszköz volt a pártvezér számára, mint sokan mások, akik hasonlóan csalódtak a DK jelenlegi politikájában és vezetésében. Hozzá hasonlóan Rózsa László Péter is kijelentette: „a Demokratikus Koalícióban minden van, ami szem-szájnak ingere, csak demokrácia nincs.”

Az egykori DK-s nemrégiben azt is elárulta, hogy Hazai Iván Andrással együtt mindketten szerettek volna elindulni a baloldali előválasztáson, de „Gyurcsány Ferenc és dr. Kiss László nem engedték meg”.

Így történhetett meg, hogy Szabó Tímea tavaly ősszel rivális híján nyerte a baloldali előválasztást, ezért hosszú ideig úgy tűnt, hogy Párbeszéd társelnökének egyedül a Fidesz–KDNP jelöltje, Bús Balázs lesz a kihívója az óbudai választókerületben. Sokak meglepetésére azonban január végén Rózsa László Péter, február elején pedig a Jobbik volt politikusa, Varga-Damm Andrea is bejelentette, hogy megméretteti magát április 3-án.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc és Iványi Gábor a belvárosi Vértanúk terén lévő Nagy Imre-szobornál 2012-ben (Fotó: MTI/Kallos Bea)