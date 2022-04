A szemétben landoltak a DK-s választók adatai

A Demokratikus Koalíció (DK) a bukott választást követően felmondta a kiskunhalasi irodája bérleti szerződését, és kipakolta az ingatlant

– tudtuk meg helyi forrásoktól. Vélhetően a helyiség kiürítése során kerülhettek az iratok a szemétbe, amelyet egy névtelenséget kérő személy talált meg.

Az ívekről készült képen jól látható a DK logója, a párt aktivistái az adatfelvétel helyszíneként két környékbeli település, Hajós és Mélykút piacát jelölték meg. A papírokon a támogatók neve, címe, telefonszáma és egyes esetekben email-címe is szerepelt, valamint az aláírásuk. A paksamétában voltak előválasztási dokumentumok is, például egy magánszemély által aláírt úgynevezett értéknyilatkozat és Márki-Zay Pétert, Dobrev Klárát, valamint a helyi jelöltet, Horváth Roland Károlyt támogató aláírások és a kitöltők adatai is olvashatóak.

A dokumentumokat megtaláló személy az iratokat elküldte a helyi jegyzőnek, hogy az megtegye a szükséges intézkedéseket. Érdemes kiemelni:

ezek a papírok nem az országgyűlési választás hivatalos dokumentumai, hanem a pártok olyan aláírásgyűjtő ívei, amelyek a választókkal való kapcsolattartást szolgálják.

Az iratok megtalálója a Hírcentrumnak küldött levelében kiemelte: nemcsak a hanyag adatkezeléssel van probléma. A DK az egyik olyan párt, amely évek óta a „diktatúrával”, a baloldali választók „rettegésével” kampányol, majd az elbukott választás után a szemétbe dobva teszi közszemlére szimpatizánsai adatait.

A levél tartalmával kapcsolatban megkerestük Kiskunhalas jegyzőjét, hogy valóban eljutott-e hozzá az említett paksaméta. Kollárné Lengyel Linda kérdésünkre megerősítette: megkapta a dokumentumokat, és ezek valóban egy párt szimpatizánsaival kapcsolatos információkat hordoznak.