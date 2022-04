A volt főbíró is ítélkezett a liberális „civilek” ügyében

Visszatérve az alapügyre, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy néhány napja a Kúria érdemi vizsgálat nélkül utasította el az egyik mostani „győztes”, a Háttér Társaság felülvizsgálati beadványát, amelyet a szervezet szintén azért nyújtott be, mert az NVB hárommillió forintra bírságolta a gyermekvédelmi népszavazáson érvénytelen voksolásra buzdítás miatt.A legfőbb bírói fórum úgy érvelt akkor, hogy a kérelem nem tartalmazott érdemi érvelést, és nem jelölte meg, hogy az NVB határozatát miért tekinti a kérelmező jogsértőnek.A Háttér Társaság jogi képviselője abban az ügyben a fővárosi ingatlanügyekben is felbukkanó Tordai Csaba ügyvéd volt.

Végső soron persze a kifejtettek csak erősítik azt a megállapítást, hogy a magyarországi liberális baloldal – Orbán Viktor miniszterelnök szavaival élve – valóban Soros György egyik, ha nem a legrosszabb befektetése volt.

Borítókép: Választás 2022 (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)