Autómentes lesz a pesti alsó rakpart belvárosi szakasza?

Karácsony később a Facebook-posztjában magyarázkodott:

mint írja, az, hogy a pesti alsó rakpartot fokozatosan átadják a sétáló, kerékpározó, rollerező embereknek, már szerepelt a 2019-es választási programjában.

Kiemelte azt is, hogy a rakpart fejlesztése csak jövőre, az M3-as metró átadását követően folytatódik, éppen azért, hogy minél kevesebb egyidejű korlátozás nehezítse a közlekedést. Hozzátette: pontosan azért beszélnek most a rakpart jövőjéről, hogy legyen idő felkészülni a felújítás elindításáig.

Balogh Samu, a főpolgármester közlekedésfejlesztésekkel is foglalkozó kabinetfőnöke megerősítette, hogy

folyamatban van a tervezés, összeül a részletek meghatározására az önkormányzat civil munkacsoportja, és eldöntik, hogy milyen hosszú legyen az érintett terület.

A tervezett lépésről a főpolgármester kabinetfőnöke az InfoRádiónak úgy fogalmazott: – Ez a két beruházás most véget ért, és ez azért is fontos, mert így vissza tudtuk adni az autósoknak a rakparti szakaszt, ami a 3-as metró felújítása ideje alatt már nagyobb problémát okozott a közlekedésben, mert két egymással párhuzamos útvonal korlátozását jelentette. Ez most megszűnt. A pesti alsó rakpart felújítását akkor fogjuk folytatni, amikor véget ér a 3-as metró rekonstrukciója a belvárosban. Sajtóhírek szerint Bardóczi Sándor fővárosi főtájépítész két éve már beszélt a tervekről. Azt mondta, hogy a pesti alsó rakpartot – a Szent István parktól a Bálnáig – egy hosszabb folyamat során vissza lehetne adni a városnak.

Borítókép: pesti alsó rakpart (Fotó: Éberling András)