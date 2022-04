Karácsony benézős lyukas memóriája

Ahhoz sem kell kivételes logikai képesség, hogy rájöjjünk: éppígy nézhette be papíron vetélytársa, Márki-Zay Péter kormányfőjelölti esélyeit, s emiatt lépett vissza a javára, holott előtte végzett az ellenzéki előválasztásnak nevezett balosszavazó-kábító bohóckodáson. Talán akkor sem működött már a memóriája, s elhomályosult előtte, hogy egy-két nappal korábban még azzal hencegett plakátjain és élőszóban: „Legyőzöm Orbánt!” Netán még az sem derengett neki, hogy – szintén közvetlenül a hátrább végzett rivális érdekében történő visszalépése előtt – még azt hangoztatta: csak akkor lép vissza, ha elüti egy villamos.

De ez még mindig nem minden! A bizonytalan végzettségű, angolul nem beszélő Karácsony Gergely most már nemcsak a múltat, hanem a jelent és a jövőt is kezdi benézni. Az ATV-ben ugyanis azt nyilatkozta, hogy azért vesztettek, mert szerinte volt egy nagyon jelentős réteg, amelyik nem ment el szavazni az ellenzékre, pedig 2018-ban a Fidesz ellen voksolt. Vagyis, sok más pártsorsosához hasonlóan, neki is az a jajvörös délibábos illúziója, hogy van elegendő szavazójuk, övék a többség, csak nem mentek el szavazni. Aki pedig ilyen irreális, tényidegen képzelgésekbe ringatja magát, az négyévente törvényszerűen fogja újból és újból benézni a választásokat, és mindig sokkolja majd a politikai valósággal való szembesülés.

Azok ugyanis, akik nem szavaznak, akarva-akaratlanul is jóváhagyják a választások eredményét. Ők tehát nem kormányellenes szavazók, a többség pedig semmiképp, miként Karácsony utólag azt elképzeli és bemeséli. Mert akkor szavaztak volna. A kormány ellen. De nem ez történt. A többség, hárommillió választópolgár a Fidesz–KDNP-re szavazott, főpolgármester úr. Ne áltassa magát! Szálljanak le végre a magas lóról, és vegyék tudomásul a népítéletet.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Illyés Tibor)