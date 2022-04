Rákosi Mátyás elvtárs politikáját másolja Karácsony Gergely elvtárs

„Például a pesti alsó rakpart tervezése során volt az a korábbi szakmai döntés, hogy a Lánchídtól délre eső rész teljesen autómentes lesz. Ennek bejelentésével várnom kellett eddig a hétig, felismerve azt, hogy lehet, nem a kampány a legjobb időpont rá.”

Nos, ilyen az igazi liberális demokráciafelfogás. Meg olyan, hogy a békákat sem kérdezik meg, mielőtt lecsapolják a mocsarat. Az előbbit Karácsony Gergely, az utóbbit pedig Kóka János mondta.

És ez még mind semmi, az előbb említett két úr mackós-pizsamában totyogó, cumival nyafizó nyeretlen kétéves, kezdő az igazi mesterhez, Gyurcsány Ferenchez képest. Mert kinek nem ugrott be azonnal az egykori miniszterelnök mondata, akkor, amikor Karigeri a választás előtti titkolózását olvasta?

„Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük. Úgy őriztük a titkot, hogy miközben tudtuk és ti is tudtátok, hogyha el fog jönni a választási győzelem, utána nagyon neki kell állni, hogy soha ilyen problémánk nem volt.”



Őrizték a titkot, nehogy a választás előtt kiderüljön, mire is készülnek. Mindig elfojthatatlan vágy gyúl fel bennem, hogy segítsek a haladó, független-objektív újságíróknak, úgyhogy lefordítom, mit is mondott valójában Gyurcsány és Karácsony. Ezt: azért kussoltunk arról, hogy mit is fogunk csinálni, mert ha a választók megtudták volna, nem szavaztak volna ránk. Mert van egy apró kis bibi ezzel a fránya demokráciával. Mégpedig az, hogy emberek döntenek arról, hogy ki irányítsa az országot.

Szépen meghallgatják, hogy melyik politikus mit tervez, mi a programja, milyen országot képzel el, majd otthon a családjukkal átbeszélik, esetleg egyedül átgondolják a hallottakat, végül elmennek és leadják a szavazatukat arra a pártra vagy politikusra, amelyiknek a jövőképe, a tervei, a programja a leginkább elnyerte a tetszésüket, amelyik a legközelebb áll ahhoz, amit ő, azaz választó is szeretne.

A libsik azonban már régóta felismerték, hogy az emberek baromira nem szeretnének olyan világban élni, amilyet a haladók elképzeltek maguknak.

Viszont nem teljesen hülyék, no meg a progresszión kívül még a hatalmat is roppant mód szeretik, így különböző trükköket eszeltek ki arra, hogy miképpen tudnák úgy megkapni a választóktól a felhatalmazást, hogy a választók egyébként a legkevésbé sem szeretnének élhetetlen, dugók által tönkretett, közel-keleti naplopóktól hemzsegő világot.

„Hadd legyek őszinte: ezzel nem tudunk választást nyerni. A menedékkérők emberi jogait biztosítani morális kötelességünk, és a programunk része, de nem fogjuk rányomtatni a választási plakátjainkra”.

Igen, igen ez is a nagy titkolózótól, Karácsony Gergelytől származik. A migránscirógatás a programjuk része, pont mint a pesti alsó rakpart teljes lezárása, de ez a sok begyepesedett agyú, korlátolt, fogatlan, ápolatlan, törött szemüvegű, részeges birka nem fog rájuk szavazni, ha megneszeli, hogy miket terveznek, ezért inkább kussolnak róla.

Tízmillió fasisztával sajnálatos módon képtelenség felépíteni a kommunizmust. Ezt már Rákosi elvtárs is megmondta. Karácsony elvtárs pedig szolgaian követi.

