Az ukránok után most a litvánok is '56-tal leckéztetnének minket

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a MITEM színházi fesztivál házigazdájaként közönségtalálkozón reagált a litvánok politikai üzengetésére. A színházigazgató úgy fogalmazott:

„Sorban mindenki üzent nekünk valamit, ezer éve így élünk: a tatárok, a törökök, az osztrákok, a németek azok mindig üzennek, azok nagyon tudják, hogy kell élni, a kommunisták üzentek, azok rá is kényszerítettek minket, hogy negyven évig úgy csináljunk mindent, ahogy ők akarják. Az amerikaiak is rettenetesen tudják, hogy kell élni, most ők üzengetnek, üzentek ők Irakba is, Szíriába is, mindenhova üzentek. Most tudjuk, hogy van egy másik nép is, a litván nép, az is üzen nekünk”.

Ettől még mi mindig megmaradtunk a saját véleményünknél, és meg is maradunk

– szögezte le Vidnyánszky.

Borítókép: a Nemzeti Színház a MITEM keretén belül külön ukrán szolidaritási napot szervezett ukrán művészek részvételével (fotó: Nemzeti Színház)