A Nemzeti Színház és a MITEM szervezői nem gördítettek akadályt a litván művészek szabad véleménynyilvánítása elé

Amint az a hazai sajtóban már megjelent, a Nemzeti Színház MITEM (Madách Nemzetközi Színházi Találkozó) fesztiválján – amelynek mottója egy idézet Madách Imrétől: „Testvériséget hozván a világra” – a vilniusi Városi Színház Delhi tánc produkciójának végén ’56-os forradalmi és mostani ukrajnai háborús képeket vetítettek, s a montázsra ráírták a kérdést: Orbán, are you sure (biztos vagy benne)? Mindeközben a nagyszínpadi, szintén litván előadás, a Léna lábai közt, avagy „a szűz halála” pedig úgy ért véget, hogy a művészek „Magyarok, ne legyetek közömbösek” táblát, valamint ukrán zászlókat vittek a színpadra. A közönség zöme távozott a kéretlen politikai akció láttán a Nemzeti Színház nézőteréről.

A Nemzeti Színház az eseménnyel kapcsolatosan magyar és angol nyelvű közleményt adott ki, az előbbit változtatás nélkül közöljük:

„A Nemzeti Színház tudomásul vette a MITEM (Madách Nemzetközi Színházi Találkozó) programjában 2022. április 26-án szereplő két litván előadás („Léna lábai közt…” és „Delhi tánc”) utáni provokatív hangvételű politikai performanszok üzenetét. A Nemzeti Színház és a MITEM szervezői – bár tudomásuk volt a készülő akcióról – nem gördítettek akadályt a litván művészek szabad véleménynyilvánítása elé. Továbbra is hiszünk a kölcsönös tiszteleten alapuló és egymás iránti megértésre törekvő párbeszéd fontosságában. Reméljük, hogy a litván kollégák, megtapasztalva Magyarország, illetve a Nemzeti Színház vendégszeretét és toleranciáját, ezt hasonló nyitottsággal és barátsággal lesznek képesek viszonozni. Fontos hangsúlyozni, hogy Magyarország kormánya és a magyar lakosság igen jelentős pénzügyi, logisztikai és humanitárius segítséget nyújt az ukrajnai háború több százezer menekültjének. Emellett a Nemzeti Színház a MITEM keretén belül külön Ukrán Szolidaritási napot szervezett ukrán művészek részvételével. Sajnáljuk, hogy erről a litván társulatok nem vettek tudomást és egyoldalúan állítják be a magyarok viszonyulását ebben a kérdésben. További alkotói sikereket kívánva nekik, bízunk benne, hogy kiváló művészi kvalitásaik a tisztánlátás képességével is párosulnak.”



Borítókép: A Nemzeti Színház homlokzata a MITEM plakátjaival (Fotó: Havran Zoltán)