Nem kért a politikai akciózásból a Nemzeti Színház közönsége

Bourbonok, kommunisták, globalisták. Nem valamiféle történelmi folyamat állomásai ők, hanem a vegytiszta ostobaság képviselői, akik semmit sem tanulnak, semmit sem felejtenek.

Történt, hogy a Nemzeti Színház MITEM (Madách Nemzetközi Színházi Találkozó) fesztiválján – amelynek mottója egy idézet Madách Imrétől: „Testvériséget hozván a világra” – a vilniusi Városi Színház Delhi tánc produkciójának végén ’56-os forradalmi és mostani ukrajnai háborús képeket vetítettek, s a montázsra ráírták a kérdést: Orbán, are you sure (biztos vagy benne)? Mindeközben a nagyszínpadi, szintén litván előadás, a Léna lábai közt, avagy „a szűz halála” pedig úgy ért véget, hogy a művészek „Magyarok, ne legyetek közömbösek” táblát, valamint ukrán zászlókat vittek a színpadra.

A két akció nyilván nem az eredeti rendezések része. Azokkal minket, közömbös, illiberális, háborúpárti, oroszbarát magyarokat tiszteltek meg. Mert mi mások is lehetnénk, akik újabb kétharmados bizalmat szavaztunk Putyin utolsó európai támogatójának? Biztosan hasonlóképpen akcióztak, amikor a hős Zelenszkij nyelvtörvénnyel sújtotta az ukrajnai magyar kisebbséget. Ja, nem? Naná, hogy nem, mert a globalista gazdik már akkor magasról tettek arra a 130 ezer emberre, akik miatt a magyar kormány blokkolta Ukrajna NATO-csatlakozását.