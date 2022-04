A komoly fegyver

Igen, Önöknek igazuk van. Ahhoz, hogy a helyzet stabilizálódjon, most az Önök segítségére van szükség

– mondta Kádár János 1956. november 3-án a minimum anyai ágon ukrán Nyikita Szergejevics Hruscsovnak. A szovjet vezér készséggel állt Kádár rendelkezésére és stabilizálta a magyarországi helyzetet, meglehetősen erős érvekkel magyarázva el nekünk, rebellis magyaroknak, hogy fölösleges a nagy Unióval szemben ugrálnunk.

Jelenleg már csak az Európai Unió intézményei tudnak valós ellensúlyként működni a kormánnyal szemben

– írta Donáth Anna, harmadik generációs kommunista 2022. április 21-én, és az EU készséggel próbál ilyen ellensúlyként működni, nem törődve azzal, hogy ez a fajta – egy szuverén ország kormányával szemben egy külső hatalom által alkotott – ellensúly nem áll teljesen összhangban Montesquieu báró klasszikus demokrácia-felfogásával, amelyre pedig liberális barátaink oly nagy előszeretettel szoktak hivatkozni. Persze, ha valaki kellően nagy és erős, akkor azt csinál, amit akar, akár ellensúlynak is képzelheti magát szuverén országok szuverén kormányaival szemben, netán megpróbálhatja megdönteni ezen kormányokat, és bábkormányokat ültetni a helyükre, ahogyan teszi ezt az Amerikai Egyesült Államok Gyuri bácsi civil szervezeteit előtérbe tolva, a háttérben profi titkosszolgálati munkát végezve Iraktól Ukrajnáig.

Mintha valami ilyesféle történne nálunk is. Mindig van errefelé valami unió, ami ezzel próbálkozik, és amelyhez a magyar baloldal bizalommal fordulhat. Csak az a baj – így Donáth Anna –, hogy az „EU kevésbé cselekvésorientált, inkább egy bürokratikus szervezet”, és nem alkalmazhat olyan hatékony eszközöket, mint amilyeneket a Szovjetunió tudott alkalmazni annak idején, vagy mint amilyeneket az Amerikai Egyesült Államok alkalmaz rutinszerűen a mai napig. A hatékony fellépést hiányolta a közelmúltban Sophia in 't Veld holland EP-képviselő is, aki roppant mód unja, hogy az EU mindig csak leveleket küld meg eljárásokat indítgat, ahelyett, hogy komolyabb fegyvereket venne elő az Orbán-kormánnyal szemben, mert „ilyen kormányra, mint a magyar, egyszerűen nincs szükség az Európai Unióban”.

Na, Brüsszelben végre elővették a komolyabb fegyvert, és ma elindítják a jogállamisági (helyesebben: az uniós költségvetés védelmét szolgáló jogállami feltételességi) eljárást Magyarországgal szemben. Amihez a teljes baloldali sajtó ugyanúgy tapsol, ahogyan annak idején az „ellenforradalom” leveréséhez is.

És ami ugyan csak az EU költségvetését és pénzügyeit befolyásoló ügyek (pl. uniós forrásból biztosított vissza nem térítendő támogatások, uniós források terhére kiírt közbeszerzések, etc.) vizsgálatára terjedhet ki, a magyarországi baloldal mégis előre örül, hogy most majd jól megkapjuk a magunkét a sajtószabadság hiánya, a „homofób” törvény, a Fidesznek kedvező választási törvény, és egyéb, általuk vizionált „jogállamisági problémák” miatt.

Például amiatt, hogy szegény Donáth Annának már öt meleg barátja költözött el Magyarországról április 3. óta. Amiről én két dolgot szeretnék mondani: egyrészt, hogy kevés, másrészt, hogy kíváncsian várom az érvelést, ez milyen módon befolyásolja az EU költségvetését és pénzügyeit. Mert abban biztos vagyok, hogy nagyon.

Borítókép: Donáth Anna Júlia (Fotó: European Parliament)

...

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!