Bajtársak, barátok búcsúztak a kutatás közben életét vesztő barlangi búvártól + galéria

Gyűjtés a családnak

A búvárok és barlangi mentők gyűjtést szerveztek Mede Márton családjának.

Felhívásukban azt írják:

„Köztünk marad […] Marci párja, Kata és közös gyermekük, a kilenc hónapos Lukács, akiknek Marci tragédiája még elevenebbül húsba vág. Kérlek benneteket, barátokat, ismerősöket, túra- és kutatótársakat, merülőpartnereket, bajtársakat, segítsetek abban, hogy ne csúszhasson ki a talaj Kata lába alól ebben a helyzetben!

Senki előtt nem szorul magyarázatra, hogy egy gyermek felnevelése milyen anyagi erőforrásokat igényel és ezt egyedül előteremteni mennyire embert próbáló feladat. Közösségünk mutassa meg erejét ilyen formában is! Ezúton kérlek benneteket, hogy lehetőségeitekhez mérten járuljatok hozzá ahhoz, hogy Marci szeretteinek lehetőségei már a közeljövőben is kiszámíthatóbbak legyenek!”

Anyagi segítséget nyújthatnak Kata számára egyszeri gyorssegélyként vagy hosszabb távon, rendszeres utalással az alábbi módokon:

Közvetlen utalás:

Lukács Katalin

10401983-86768687-55841007

K&H Bank Zrt.

Közlemény: Adomány

Nemzetközi utalási adatok:

Surname: Lukács

First name: Katalin

Bank: K&H Bank Zrt.

IBAN: HU98104019838676868755841007

SWIFT/BIC code: OKHBHUHB

Address of K&H Bank: H-1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Notice: ADOMÁNY (donation)

Közösségi adománygyűjtés (2 hónapig lesz elérhető):

Mightycause oldalon keresztül:

https://www.mightycause.com/story/Medemarton

Borítókép: Mede Mártontól búcsúztak a Pál-völgyi-barlangnál (Fotó: Kovács Márton/MBM)