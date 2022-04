Egymásnak esett Márki-Zay Péter és Jakab Péter

Nem tartott sokáig a baloldali ellenzéki összefogás, a választás után azonnal egymásnak esett és egymást hibáztatja a baloldal történelmi vereségéért Márki-Zay Péter és Jakab Péter, a Jobbik elnöke. Márki-Zay Péter Gyurcsány Ferenc és a háború mellett a Jobbikot okolta leginkább a választási vereségért a Partizán című műsorban.

A baloldali összefogás bukott miniszterelnök-jelöltje szerint komoly problémát jelentett, hogy a Jobbiknak sem sikerült hozni a 2018-as szavazóit az összefogásba, mert a négy évvel ezelőtti egymilliós tábor nagyjából harmadolódhatott a Mi Hazánk, a Fidesz és a baloldal között. Márki-Zay szerint a Jobbik-elnök közönségének nagy része DK-s szavazó.

Márki-Zay ugyanakkor kiemelte, hogy továbbra is hisz a baloldali összefogásban, amellyel – mint mondta – nagyon jó programot állítottak össze. Mikor a Partizán műsorvezetője, Gulyás Márton felvetette, hogy mindenhol, listán és az egyéni körzetekben is kevesebb szavazója volt a baloldalnak, mint 2018-ban, amikor még nem fogtak össze, Márki-Zay azt felelte, hogy ezt célozta a Fidesz kampánya, amely arra irányult, hogy elbizonytalanítsa az ellenzékieket. Kérdésre válaszolva Márki-Zay beismerte: senki nem gondolta, hogy ez lesz az eredmény, hiszen az exit polljuk is listás ellenzéki fölényt jelzett. Tehát meglepően sikeres volt a „gyűlöletpropaganda” – állította.

Jakab Péter Jobbik-elnök viszont az ATV-ben Márki-Zay Pétert vonta felelősségre, amiért szerinte a volt jelölt megbuktatta az ellenzéket.

Épp eleget mostam a miniszterelnök-jelölt úr szennyesét, ebből nekem most már elég volt!

– kelt ki magából Jakab, aki azt is mondta, a kampány alatt sokszor beszélt Márki-Zay Péterrel, és nem rejtette véka alá, hogy vannak gondjai vele, például nem kellett volna mindig kétórás élő bejelentkezéseket csinálnia. Jakab azzal érvelt még, hogy amikor ő a kampány alatt járta az országot, neki nem a Fidesz tetteit kellett magyaráznia, hanem Márki-Zay szavait, mondatait.

Jakab szerint Márki-Zay ellenzéki előnyből fél év alatt brutális hátrányt csinált.

Jakab szerint a Jobbik szélsőséges kijelentéseivel szimpatizáló szavazói átpártoltak a Fideszhez és a Mi Hazánkhoz. – Mi szavazókat hoztunk a bizonytalanok táborából. Egy évvel ezelőtt 250 ezer új jobbikos szavazatot tudtunk becsatornázni, Márki-Zay Péter elvesztette őket. Belerúgott a jobbikos szavazókba és a DK-s szavazókba az előválasztás után – mondta Jakab, aki szerint a választó nem úgy működik, hogy ő ráparancsol, hogy szavazzanak az összefogásra. Márki-Zay Péternek a hat párt szavazótáborát kellett volna együtt tartania – vélte.

Borítókép: Ellenzéki összefogás (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)