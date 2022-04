Hétvégén is hívható a Választási Információs Szolgálat tájékoztató vonala

Vannay-Skody Tamás, a központi VISZ munkatársa az MTI-nek elmondta: eddig jórészt a határon túl élő magyar állampolgárok választási regisztrációjának lehetőségéről, az átjelentkezésről és a külképviseleti szavazásról érdeklődtek a szolgálatnál, de szombattól már feltehetően inkább arról érdeklődnek majd a választók, hol, melyik szavazókörben adhatják le voksukat, hogyan tudnak mozgóurnát igényelni, hol tudják leadni levélszavazatukat, kik a jelöltek és milyen okmányokkal tudják igazolni személyazonosságukat a szavazatszámláló bizottság előtt.

A kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején lejárt okmányok érvényességét meghosszabbította, így érvényes a személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje 2020. március 11-i vagy azt követő időpont.

Annak érdekében, hogy a választásra jogosultak élni tudjanak szavazati jogukkal, a választópolgárok akár a választás hétvégéjén is pótolhatják a szavazáshoz szükséges, de érvényét vesztett, elveszett, sérült okirataikat, mert a kormányablakok és okmányirodák rendkívüli nyitvatartással biztosítják szombaton és vasárnap a választáshoz kapcsolódó okmányok pótlásának ügyintézését.

A központi VISZ az okmányokkal kapcsolatos kérdésekben is tud segíteni, tájékoztatást tud adni a nyitva tartó okmányirodákról és kormányablakokról is – tette hozzá.

Az érdeklődők a 06-1-795-3310-es telefonon tudják feltenni kérdéseiket. A központi VISZ munkatársait az Nemzeti Választási Iroda (NVI) Alkotmány utcai épületében személyesen is megkereshetik azok, akiknek kérdésük van a választással kapcsolatban. Az NVI választási információs szolgálata elektronikus leveleket is fogad a [email protected] e-mail-címen.

A választási eljárási törvény a választási irodák – így a Nemzeti Választási Iroda – kötelező feladatává teszi a választópolgárok tájékoztatását, ennek egyik formája a választási információs szolgálatok működtetése. A választási információs szolgálat segít az érdeklődőknek eligazodni a választással kapcsolatos jogi, igazgatási, informatikai, pénzügyi, valamint adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseiben. Tájékoztatják a hozzájuk forduló választópolgárokat, jelölőszervezeteket az országgyűlési választásra és a népszavazásra vonatkozó jogszabályokról, a választójog gyakorlásához szükséges információkat adnak, például az átjelentkezéssel szavazás, a külképviseleti szavazás vagy a levélszavazás menetéről. Tájékoztatást adnak továbbá a választási eljárásban közreműködő szervekről és a jogorvoslati lehetőségekről. A választási információs szolgálat feladatairól, működéséről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a lakosságot.

