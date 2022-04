Ismét azonnali jogvédelmet kért Bige László

Újabb azonnali jogvédelem iránti kérelmet terjesztett elő április 10-én a Nitrogénművek Zrt. a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tavaly októberben kiszabott rekordösszegű, tizenegymilliárdos bírsága ellen – erősítette meg a Mediaworks Hírcentrumának információját a Fővárosi Törvényszék. A baloldali milliárdos, Bige László cégcsoportját azért marasztalta el a GVH, mert más piaci szereplőkkel együtt éveken keresztül jogsértően törekedett a verseny korlátozására a hazai műtrágyapiacon. A kartellezéssel drasztikusan növelték a műtrágya árát, ami súlyos károkat okozott a gazdáknak.

Érdeklődésünkre a Fővárosi Törvényszék közölte: tekintettel arra, hogy az azonnali jogvédelem iránti kérelem üzleti titkot tartalmaz, így annak tartalmáról nem adhatnak tájékoztatást. Annyit azonban elmondtak, hogy az üzleti titkot is tartalmazó kérelem kiadásához az alperes részéről titoktartási nyilatkozat bekérése vált indokolttá. Kizárólag ezen nyilatkozat megérkezését követően válik kiadhatóvá a felperes üzleti titkot tartalmazó azonnali jogvédelem iránti kérelme, amelyre az alperes rövid határidő mellett tehet majd észrevételt. A törvényszék csak ezt követően tud döntést hozni az azonnali jogvédelem iránti kérelemről. A döntéssel szemben a törvény fellebbezési jogot biztosít.

Arról is tájékoztattak, hogy a bíróság felperesi kérelemre elrendelheti a közigazgatási határozat halasztó hatályát. Ez azért is lényeges kérdés, mert közben, április 8-án a GVH végrehajtási eljárás megindítását kezdeményezte Bige László cégcsoportja ellen, miután a Kúria elutasította a vállalat első, azonnali jogvédelemre irányuló beadványát, ugyanis nem látták igazoltnak, hogy a cégek működése valóban ellehetetlenülne. A Nitrogénművek csoportnak így a versenyhatósági döntés érdemi felülvizsgálatának menetétől függetlenül, haladéktalanul be kellene fizetnie a bírság teljes összegét, valamint az eredeti, tavaly őszi fizetési határidő óta felgyülemlett késedelmi pótlékot, amely mintegy 300 millió forintot tesz ki, és a bírság teljes befizetéséig tovább növekszik.

Az újabb beadvánnyal nyilvánvalóan az a célja a baloldali műtrágyakirálynak, hogy időt nyerjen, abban bízva, hogy a bíróság a GVH határozatának tartalmi vizsgálata során számára kedvező döntést hozhat, vagy legalább érdemben csökkentheti a bírság összegét. Addig viszont az egyetlen időhúzási eszköz a már második alkalommal benyújtott azonnali jogvédelem, ami viszont csak akkor eredményezheti a fizetési kötelezettség halasztását, ha a bíróság valóban megalapozott veszélynek ítéli a cég ellehetetlenülését. Amennyiben ezt az újabb beadványt is elutasítja a bíróság, akkor a további jogi eljárásoktól függetlenül azonnal végrehajtható a teljes bírság összege.

Információnk szerint Bige vállalkozása eddig csupán „aprópénzt”, a bírság összegének öt ezrelékét fizette be az államkincstárnak, több részletben.