Leszámolások és üzengetések a baloldalon

– Gyurcsány Ferenc nekem meg is ígérte, hogy el fogjuk veszíteni a választást, és én leszek a felelős – közölte Márki-Zay Péter a Hírklikk Mélyvíz című műsorában. Ismert: az országgyűlési választás óta folyamatosak az üzengetések a baloldalon, Gyurcsány Ferenc már a választás éjszakáján Márki-Zay Pétert jelölte meg a kudarc okozójának.

Egymásra mutogatnak

Kapitány nem attól lesz valaki, hogy megválasztják, kapitány attól lesz valaki, ha biztonsággal, biztonságos úton, biztonságos kikötő felé vezeti a hajót. Aki a hajót viharba vezeti, aki nem éri el a kikötőt, aki nem ér oda a kívánt célhoz, az lehet, hogy ott állt a kormánynál, lehet, hogy döntött, de végül azok, akik rábízták a hajó sorsát, még azt gondolják, hogy talán nem ez a legjobb kapitány. Azt hiszem, hogy igazuk van

– így támadta már a választások éjszakáján a DK vezére a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjét.

Később már a Gyurcsány-párt szóvivőjétől kapott pofont Márki-Zay, mivel Barkóczi Balázs a Facebook-oldalán kezdte szidni a hódmezővásárhelyi polgármestert. A DK-szóvivő azt állította a bejegyzésében, hogy azért nyert a Fidesz, mert Gyurcsány Ferenc nem kampányolhatott, míg szerinte a 2019-es önkormányzati választásokon a pártelnök felszántotta az országot, és ennek volt köszönhető az ellenzék masszív győzelme.

Gyurcsány mellett Jakab Péter is a hódmezővásárhelyi polgármestert okolta a bukásért. – Épp eleget mostam a miniszterelnök-jelölt úr szennyesét, ebből nekem most már elég volt! – kelt ki magából a Jobbik elnöke, aki azt is mondta, a kampány alatt sokszor beszélt Márki-Zay Péterrel, és nem rejtette véka alá, hogy vannak gondjai vele, például nem kellett volna mindig kétórás élő bejelentkezéseket csinálnia.

A Jobbik elnöke szerint amikor ő a kampány alatt járta az országot, neki nem a Fidesz tetteit kellett magyaráznia, hanem Márki-Zay szavait, mondatait.

Mindig a másik a hibás

Márki-Zay Péter válaszára sem kellett sokat várni, aki Gyurcsányt és a háborút nevezte meg a vereség legfőbb okaként. Hangoztatta: a baloldali szavazók „megvoltak dekára”, elfogadták a jobboldali jelölteket és őt is, a volt jobbikos szavazók kétharmadát viszont elvitte a Gyurcsány-show. Márki-Zay azzal is odaszúrt egykori szövetségeseinek, hogy kijelentette: neki a miniszterelnök-jelöltségből semmilyen haszna nem volt, önkéntesen dolgozott, a baloldali pártok viszont bezsebelhetik a frakciók után járó állami támogatásokat, miután bejutottak a parlamentbe. A Márki-Zay Péter által vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom egy Facebook-bejegyzésében pedig azt írta:

Gyurcsány a Fidesz legnagyobb fegyvere.

Ugyanezt csinálnák

– A választás óta eltelt két hét megmutatja a baloldalon belüli viszonyokat és azt, hogy az összefogásuk csak a hatalom megszerzése érdekében létrejött érdekházasság volt – nyilatkozta lapunknak Boros Bánk Levente. A Nézőpont Intézet elemzési igazgatója rögzítette: amit most látunk kicsiben, azt látnánk nagyban is, ha a baloldal megnyerte volna a választást. Mint mondta, ha kormányon egy válsággal szembesülnének, a baloldalon akkor is egymást hibáztatnák.

– Látható, hogy mennyire amatőr a működésük, mivel nem alakítottak ki semmilyen politikai hátteret vagy fórumot, ahol a nézeteltéréseket rendezhetnék, ehelyett a nyilvánosság előtt folytatják a vitáikat

– rögzítette a szakértő, aki szerint a baloldalon a megfelelő politikai kultúra is hiányzik.

Emellett Boros Bánk Levente emlékeztetett, hogy a baloldal soraiban senki sem vállalja a felelősséget, ehelyett másra hárítják a kudarc okait. Szerinte az összefogás inkább ellenérdekelt felek együttműködése volt. Az elemzési igazgató kitért arra, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke a kudarc ellenére is szükségesnek tartja a baloldali pártok közötti összefogást. Szerinte fenntartásokkal kell kezelni az ilyen nyilatkozatokat, mivel azok mögött pártérdekek állnak.

– Hárít, elfogadhatóvá akarja tenni a vereséget a konzekvenciák levonása helyett, ami azért is cinikus, mert a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása is rámutat arra, hogy a magyarok szerint Márki-Zay Péter mellett Gyurcsány Ferenc is felelős a baloldal gyenge szerepléséért

– jegyezte meg a DK elnökének viselkedéséről szólva Boros Bánk Levente.

Borítókép: A baloldal 2022. március 15-i rendezvénye (Fotó: Havran Zoltán)