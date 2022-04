Letartóztatták a pécsi bankrabló rendőrt

Az ügyészség előterjesztésének megfelelően elrendelte ma a Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsa K. Igor letartóztatását 30 napra. A negyvenéves rendőrnyomozó a megalapozott gyanú szerint kétszer is kirabolta fegyverrel Pécsett a Komlói úti Takarékszövetkezetet.

A törvényszék sajtóosztálya kitért a döntés részleteire is. A megalapozott gyanú szerint a terhelt – aki rendőrként dolgozik a Pécsi Rendőrkapitányságon –

2019 novemberében fegyver nélkül, majd 2020 májusában egy maroklőfegyverrel, vagy annak látszó tárggyal egy pécsi bank bankfiókjában az ott dolgozókat fenyegetéssel arra kényszerítette, hogy készpénzt adjanak át részére, mindösszesen több mint 7 000 000 forint értékben.

A gyanúsított a részére kiosztott szolgálati maroklőfegyvert és lőszert a tárolásra vonatkozó engedély kereteit túllépve tartotta birtokában, azokat a rendőrség épületéből kivitte.

A fentieken túl 2020 novemberében a Robotzsaru rendszerben hatáskörét túllépve keresett rá azon rablás miatti nyomozás ügyiratára, melyet a gyanúsítás szerint ő maga követett el.

A bíróság a terhelt letartóztatását a szökés, illetve elrejtőzés, bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítése vagy meghiúsítása veszélyére hivatkozva rendelte el. A határozatot az ügyész és a terhelt tudomásul vette, míg a védő fellebbezést jelentett be ellene.

A tét nagy, hiszen a nyomozó – bizonyítottság esetén – halmazati büntetésül akár húsz évet is kaphat.

K. Igor egykor Szigetváron volt körzeti megbízott, iskolák elvégzése után innen került a Pécs Városi Rendőrkapitányságra, ahol a gazdaságvédelmi osztályon dolgozott nyomozóként. A Blikk a pécsi kertvárosi részen található kétszintes családi házánál járva megtudta a szomszédoktól, hogy három gyermeket nevel, egyikük Budapesten él, ám az ikrei még iskolába járnak. A szomszédok szerint a férfi elvált feleségétől, de egy fedél alatt éltek. Azt senki nem érti, hogy mi vitte bűnbe a nyomozót.

K. Igor második bankrablása során is elmaszkírozta magát, vastag, fekete keretes szemüveget viselt, és sapka alá rejtette őszülő hajtincseit. Az első rabláskor még sántított. Most lakókörnyezetében azt mondják, 2019-ben megműtötték a lábát, mert mozgásában korlátozta egy porcsérülés. A második rablás alkalmával az akkor már kötelező szájmaszkot viselve lépett be a takarékszövetkezetbe, majd valamiért a maszkot lehúzta az álla alá, így az arcáról éles képet tudtak nyerni a technikusok a kamerafelvétel alapján. Ám a nyomozó lebukását mégsem ez okozta.

Úgy tudjuk, vélhetően az álcája miatt nem ismerték fel a rablási nyomozók. K. Igor azonban 2020 végén elkövette élete második nagy hibáját is a rablások után: saját kódjával belépett a rendőrség zárt információs rendszerébe, a Robotzsaruba, és lekérte a néhány hónappal korábbi Komlói úti bankrablás aktáját. A Robotzsaru azonban rögzít minden belépést, így az övét is. A bankrablásban nyomozó rendőrök pedig igencsak elcsodálkoztak, amikor kinyitva ügyük aktáját a rendszer jelezte, K. Igor járt már előttük ott. Azonnal értesítették a Nemzeti Védelmi Szolgálatot (NVSZ), ahonnan az illetékes nyomozók be is kapcsolódtak a felderítésbe. Az NVSZ sajátos eszközeinek köszönhetően ekkor már gyorsan rögzítette: K. Igor lehet a pécsi kettős bankrabló, így feljelentést tettek aKaposvári Regionális Nyomozó Ügyészségen, ahol erőszakos, vagyon elleni, hivatali és közbiztonság elleni bűncselekmény miatt nyomozás indult az ügyben.

Április 26-án a Terrorelhárítási Központ (TEK) egyik beavatkozó egysége az NVSZ, a Baranyai Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai és nyomozó ügyészek közreműködésével elfogták a pécsi rendőrt, akinek a szolgálati fegyverét is megtalálták.

Pécs Város Rendőrkapitánysága közleményben határolódott el a bűnözővé lett kollégájuktól, akit a kapitány felfüggesztett a szolgálatból, fegyelmi, illetve összeférhetetlenségi eljárás indult ellene.

A rendőrt addig nem lehet elbocsátani, amíg nincs jogerős ítélet az ügyben, ám ha kimondják az összeférhetetlenséget, megszűnik a szolgálati jogviszonya. Az összeférhetetlenség kimondása pedig biztosra vehető, hiszen K. Igor a második bankrablást beismerte.

Betört, majd ugyanott helyszínelt

A rendszerváltás időszakában bukott le a veszprémi bűnügyi technikus, Beke Miklós százados. Az elvált tiszt 15 éven át élt kettős életet, éjjelente betörni járt, reggel pedig a saját helyszíneit szemlézte.

Interjú Beke Miklóssal 1991-ből (Forrás: Arcanum)

A közepes páncélszekrényeket szerette, technikusként gyakorlatilag minden zárat ki tudott nyitni. Jobb életszínvonalon élt egy átlagrendőrnél, ezt azzal magyarázta, hogy a válása utáni vagyonmegosztáskor tetemes összeget kapott színésznő feleségétől. 1990. november 14-én éjszaka egy veszprémi ügyvédi irodába tört be, ám két egyenruhás rendőr tetten érte. Nyolc évre ítélték.

Borítókép: K. Igor elmaszkírozva a második bankrablás helyszínén (Fotó: Police.hu)