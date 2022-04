„Most van az a pont, amikor nem szabad megállni”

– A kampányban szerzett tapasztalatai alapján van-e olyan terület, amire több energiát, időt szeretne fordítani?

– Maximalista vagyok önmagammal szemben, eddig is törekedtem arra, hogy az összes intézménnyel, helyi közösséggel és civil szervezettel szoros kapcsolatot tartsunk, együttműködjünk. Fontos volt és lesz is nekem, hogy ismerjem a fiatalok, az idősek, a gyermekesek és a még családalapítás előtt állók véleményét, a problémáit. Erre a jövőben is nagy hangsúlyt fogok fektetni. A nyugdíjasoknak külön köszönöm, hogy tapasztalataikat, tanácsaikat megosztják velem, jó érzés, hogy számíthatunk egymásra mindig. Jó hír, hogy itt, Rákosmentén is egyre több gyermek születik, rájuk és a fiatalokra is kiemelten összpontosítunk.

A fiatalok közül a legtöbben már középiskolába, egyetemre, dolgozni és szórakozni is a belvárosba járnak, és féltjük őket, hogy ha este sötétben, egyedül jönnek haza. Ezért az önkormányzatokkal igyekszünk olyan fejlesztéseket megvalósítani, amelyek biztosítják, hogy helyben is minél több lehetőség elérhető legyen a számukra, és ne kelljen mindenért bemenni a városba. Ezt segíti művelődési intézményeink kínálata, a kültéri fitneszpályák, a futókörök, a játszóterek, valamint a különböző környezetvédelmi és sport-, valamint hagyományőrző egyesületek. Fontos szerepe lesz továbbá a sportcsarnoknak is, ahol koncerteket, szalagavatókat, különböző rendezvényeket fognak szervezni a sportolás mellett.

Egy-egy ilyen eseményről könnyen haza tudnak majd menni az ide látogató fiatalok, idősebbek. Szerencsére a miénk az egyik legbiztonságosabb fővárosi kerület, köszönhetően a rendőrség és a polgárőrség munkájának. Remélem, ez így is marad.

– Az elmúlt években minden eddiginél több kormányzati forrást sikerült a választókerületbe hozni, milyen fejlesztésekre számíthatnak a közeli és távolabbi jövőben Rákosmente, Kőbánya-Kertváros és az Újhegyi lakótelep lakosai?

– Nem parlamenti ciklusokban gondolkozunk, jelenleg is folyamatban vannak vagy megvalósítás előtt állnak különböző fejlesztések.

Az elmúlt években már majdnem az összes orvosi rendelőt felújítottuk önkormányzati és kormányzati támogatással, a Ferihegyi úti járóbeteg-szakrendelő bővítése és korszerűsítése a hetekben kezdődik el a közbeszerzési eljárás után. Ez a szakrendelő korábban egy sokkal kevesebb lélekszámú kerületet szolgált ki, azonban most, hogy már majdnem kilencvenezren vagyunk, a bővítés elengedhetetlenné vált. A rendelő nemcsak nagyobb lesz, de többfajta orvosi szolgáltatást is nyújtani fog, így nem kell elmenni messzebbre, más intézményekbe.

A sportcsarnokot hamarosan átadjuk, az épülő Makovecz-templomot valamikor az év második felében avatjuk fel. A budapesti útaszfaltozási programból – amelyet részben mi, rákosmentiek kezdeményeztünk a kormánynál néhány évvel ezelőtt – már harmadik éve igen nagy összegekkel részesülünk, de szeretnénk a programot nagyobb fokozatra kapcsolni. Emellett folytatni fogjuk a bölcsődék, óvodák és iskolák korszerűsítését, bővítését és fejlesztését. Kész terveink vannak több intézmény bővítésére, és új épületek építése is a terveinkben szerepel a régi, elavult intézmények helyett. Szeretnénk a sportolási lehetőségeket is tovább bővíteni és még több lehetőséget adni a civileknek, hogy a saját közösségükben élhessék meg a mindennapjaikat, ünnepeiket. A kőbányai uszoda az elmúlt ciklusban már megújult, de szeretnénk az Újlak utcai uszodát is bővíteni. Terveink között szerepel továbbá a Budapest–Hatvan vasútvonal felújításának végeztével a Budapest–Szolnok vasútvonal felújítása. Itt is tervezünk egy új megállót építeni a Madárdomb és a Helikopter-lakópark között.

– A mostani eredmények függvényében mit gondol, milyenek a polgári oldal esélyei a 2024-es önkormányzati választáson?

– Bizakodó vagyok, mert kerületeinkért nagyon sokat dolgozunk a helyi fejlesztéseken Rákosmente és Kőbánya fideszes polgármestereivel, önkormányzati képviselőivel. Kemény munka lesz számunkra a következő két és fél év is, azonban ha jól csináljuk, akkor joggal bizakodhatunk. Budapesten – bár győzelmet most még csak egy helyen arattunk – az látható, hogy minden választókerületben lényegesen erősödött a nemzeti oldal.

Most van az a pont, amikor nem szabad megállni, hanem ezzel a kampánylendülettel kell egész Budapestnek megállás nélkül végigdolgoznia a következő két és fél évet. Ha ez így lesz, akkor nagy esélyünk van arra, hogy megszorongassuk a baloldalt, megtartsuk jelenlegi polgármestereinket, sőt visszaszerezzük számos kerületben a vezetést. Ez egyben azt is jelentené, hogy a 2026-os országgyűlési választáson még biztosabb budapesti alapokkal tudunk indulni.

Hiszem azt, hogy az embereket nem lehet hosszú ideig megvezetni; a saját életükből, a helyi közösségükből vonnak le tapasztalatokat és szavaznak bizalmat az egyik vagy másik oldal képviselőjének. Budapesten már a választás napján kipukkadni látszott az a liberális véleménybuborék, amelybe a baloldal bezárta a saját budapesti szimpatizánsait, hiszen ők maguk vallották be, hogy egyáltalán nem olyanok a vidéki emberek, mint amilyennek a baloldal beállította őket.

– Milyen kapcsolatra, együttműködésre számít a következő években a kormányzat és a főváros között a választási eredmények fényében?

– Nagyon áldott időszak volt Tarlós István főpolgármesteri időszaka, amikor az Országgyűlésben, a fővárosban és választókerületem önkormányzataiban is a nemzeti oldal volt többségben. Egy irányba tudtuk tolni a szekeret. Mi a jelenlegi főpolgármestertől is hatékony együttműködést várnánk el. De az együttműködéshez legalább két fél kell. Aki kihátrál korábbi megállapodásokból, lenulláz fejlesztési forrásokat itt a kerületben, az maga a főpolgármester.

Mi elvárnánk az együttműködést, de sajnos az elmúlt két és fél év tapasztalata azt mutatta, hogy Karácsony Gergely visszatért ahhoz a filozófiához és koncepcióhoz, amit még Demszky Gábor képviselt annak idején, vagyis hogy Budapest csak a belvárosból és néhány budai kerületből áll, mi pedig egy lesajnált külvárosi rész vagyunk, ahová nem jut fővárosi fejlesztési forrás. Mi ezen változtattunk a kormánnyal és Tarlós Istvánnal, és nem fogjuk hagyni, hogy ismét lezüllesszék a kerületet.

– Mondana néhány példát a kerület fejlesztésének akadályozására?

– Még Tarlós István megteremtette a forrást egy nagyon fontos elkerülő úthoz a Vidor utcában, amely a belváros felé közlekedést gyorsítja, azonban Karácsony Gergely első intézkedései között lenullázta az erre szánt forrást. Egy másik eset a sportcsarnokunk felé vezető lámpás csomópont megépítésének pénzügyi akadályozása volt, amely miatt az épület átadása hónapokat csúszik. Kénytelenek voltunk a kormányhoz fordulni anyagi támogatásért, és mindkét esetben megkaptuk a szükséges, összesen csaknem két és félmilliárdos forrást. Ennek segítségével építjük most a csomópontot és a Vidor utcai elkerülő utat. De vannak más esetek is, amikor elvett valamit a rákosmentiektől a főpolgármester. Tiltakozásunk ellenére megszüntette a BKV pénztárat, leszereltette köztéri szemeteseink jó részét. Hagyja azt is, hogy nyaranta a gaz benője a fővárosi útjaink és a patakpart széleit. Milyen környezetvédelem ez?

– Hamarosan átadják a Makovecz Imre tervei alapján készülő templomot, amelynek alapkőletétele még 2009-ben történt. Miért csak az utóbbi években kezdődött meg az építkezés, és mi a jelentősége a templom megépülésének a helyiek életében?

– Ez a templom nemcsak Rákoskert, hanem egész Budapest ékessége lesz, amelyet Makovecz Imre egyik utolsó terve alapján építünk. Ez az egyetlen településrészünk, ahol korábban nem volt templom. Rákoskert lakói nagyon régóta szerettek volna templomot, ám ez mindig váratott magára. Miután a telket az önkormányzat jelképes összegért rendelkezésre bocsátotta, a Rákoskerti Templom Alapítvány Makovecz Imrét kérte meg arra, hogy egyik utolsó saját tervét itt valósítsa meg. A tervek elkészülte után a templom megépítésére pénz még nagyon hosszú ideig nem volt. Nagyon örülök annak, hogy országgyűlési képviselőként is szolgálhatom a templomépítés ügyét, hiszen az elmúlt években sikerült a teljes összeget kormányzati támogatásból az építkezésre előteremteni és a református egyháznak átadni, ők pedig teljes lelkükkel és szívükkel építik a templomot. Hatalmas összefogás eredménye ez, hosszas előkészületek és várakozás után, a Rákoskerti Templom Alapítvány elkötelezettségének és kitartásának is köszönhetően az idén átadjuk a templomot. Az orgona részben közadakozásból épül, ám nem egyszerű templomi orgonáról van szó: a professzionális hangszer nemzetközi orgonahangversenyek lebonyolítására is alkalmas lesz. Nem titkolt célunk az, hogy ez a világszínvonalú épület ne csak egyházi, hanem nagyon fontos kulturális közösségi térként is működjön majd, ahová hívők és nem hívők egyaránt betérnek. Azt kívánom, legyen mindenkié ez a kincs.

Borítókép: Dunai Mónika (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)