Ők azok a baloldali képviselők, akik búcsúznak a parlamenttől

A 2018-as parlamenti választáson a Fidesz–KDNP után a legtöbb szavazatot kapó párt a Jobbik volt, amely 13 százalékos eredménye révén 26 képviselőt küldhetett az Országgyűlésbe. A ciklus végére – a sokaknak nem tetsző Jakab Péter-féle politika miatt – 17 fősre szűkült a frakciója, de ehhez képest is jelentős veszteség, hogy a következő törvényhozásban

csak kilenc képviselője lesz a Gyurcsány Ferenc mellé állt pártnak.

A távozó politikusaik között van négy frakcióvezető-helyettes: Csányi Tamás, Nunkovics Tibor, Magyar Zoltán és Szilágyi György. Szintén kiesett a parlamentből Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik frakcióigazgatója, Rig Lajos, Kálló Gergely, Gyüre Csaba, az Országgyűlés korábbi jegyzője, és Ander Balázs, a kulturális bizottság egykori alelnöke is, de az olimpiai bajnok vízilabdázó, Steinmetz Ádám sem politizálhat tovább az Országházban. Érdemes megemlíteni, hogy ő volt az a politikus aki Márki-Zay Péter mellett állt, amikor bejelentette, a kommunistákat és a fasisztákat is képviseli.

Szintén távozik a parlamentből a jobbikos Stummer János, aki az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke volt. Stummer egyéniben nem tudta megszorongatni a fideszes Herczeg Tamást: a baloldali jelölt több mint 4500 szavazattal maradt alul. Az LMP-ből az egykori radikális jobboldali pártba igazoló Demeter Márta csak a közös ellenzéki lista 255. helyére került fel, egyéniben nem indult, így az ő kiesése már a választások előtt bebizonyosodott.

Gyurcsány ismét győzött

A DK-nál a Jobbikhoz képest fordított az irány, a négy évvel ezelőtti 9 fős frakció most 16 személyesre duzzad,

de nem lesz a mostani képviselők között Bősz Anett, aki Érden szenvedett vereséget, vagy a korábban az MSZP-ben politizáló, de az ellenzéki előválasztáson már a DK jelöltjeként induló Szakács László, aki Pécsen kapott ki Hoppál Pétertől. Az LMP négy férfit – Csárdi Antal, Kanász-Nagy Máté, Keresztes László Lóránt, Ungár Péter – juttathat az Országgyűlésbe, míg Schmuck Erzsébet, a párt társelnöke és Hohn Krisztina is befejezi parlamenti pályafutását.

Az egyik legnagyobb bukást talán – a kampány során raptudását is bevető – Szél Bernadett könyvelhette el, aki már 2012 óta parlamenti képviselő. A politikus ahogy négy éve, úgy most is a Pest megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerületét akarta meghódítani, ám végül elbukott Menczer Tamással szemben. Szél még magához képest is rosszul teljesített: négy évvel ezelőtt alig 296 szavazattal kapott kevesebbet a fideszes befutótól, így papíron úgy tűnhetett, idén simán megnyerheti a körzetet. Ez végül nem történt meg, ráadásul Szél a közös baloldali listára sem került fel, így tíz év után búcsúzik a parlamenttől. A hatalmas bukás különösen érdekes annak fényében, hogy 2018-ban a Forbes még őt választotta a 9. legbefolyásosabb magyar nőnek a közéletben.

Az MSZP frakciójából – a kamuvideók gyártásáról elhíresült – Korózs Lajos távozik, aki Hatvanban bukott el, így 28 év után kereshet új munkahelyet, de a párt volt elnöke, Molnár Gyula is esélytelen volt az országos lista 135. helyéről.

Mesterházy Attila, az MSZP korábbi miniszterelnök-jelöltje pedig fel sem került a 279 fős listára, így 20 év után ő is távozik. De januárban kegyvesztetté vált a szocialista Bangóné Borbély Ildikó is, miután kiderült, hogy míg a nyilvános önéletrajzába azt írta, 2013-ban közgazdászként végzett a Budapesti Gazdasági Főiskolán, addig a diplomájának nyoma sincs az egyetemen. A Párbeszédből az 1994 óta országgyűlési képviselőként tevékenykedő Burány Sándor és Kocsis-Cake Olivio bukta a parlamenti helyét.

Borítókép: Korózs Lajos (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)