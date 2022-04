Ők lesznek az Országgyűlés új arcai

Tizennégy újoncot avathatnak a Fidesz frakciójában, a következő Országgyűlés megalakulása után. Az Orbán Viktor által vezetett listán

először jutott be a parlamentbe Varga Judit igazságügyi miniszter és Orbán Balázs államtitkár is.

A Fidesszel együttműködő roma szervezeteket 2022-től Sztojka Attila romaügyi kormánybiztos képviseli a parlamentben. Listáról bekerült még Demeter András, aki korábban a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal kabinetvezetőjeként is dolgozott, valamint Kovács Zsolt, az egykori miskolci fideszes polgármester – az azóta elhunyt – Kriza Ákos volt munkatársa.

A választókerületekben is helytálltak

Miskolcot egy másik újonc is képviselheti az újonnan alakuló parlamentben, Kiss János új jelöltként tudott ugyanis mandátumot szerezni a megyeszékhelyen. Az egyéni választókerületekben összesen kilenc győztes politikust „dobott be a mély vízbe” a Fidesz. Szeberényi Gyula Tamás kecskeméti alpolgármester a Bács-Kiskun megyei 1. számú választókerületben nyert egyéni mandátumot, itt Zombor Gábor korábbi államtitkár visszavonulása miatt kellett átvariálni az egyéni jelöltek névsorát.

Mihálffy Béla szegedi önkormányzati képviselő pedig a Csongrád-Csanád megyei 2. számú választókerületet nyerte meg. A januárban Orbán Viktort Öttömösön vendégül látó helyi politikus az Országgyűlés tagjaként folytathatja a munkát.

A dunaújvárosi központú egyéni választókerületet is visszahódította a Fidesz–KDNP 2022-ben.

Négy éve itt még a Jobbik jelöltje nyert, majd egy időközi választást is behúztak, idén viszont a helyi kórház igazgatója, Mészáros Lajos győzedelmeskedett.

Pajtók Gábor, a helyi kormányhivatal vezetője Egerben nyert egyéni mandátumot, míg Erős Gábor alpolgármester Esztergomban. Herczeg Zsolt mezőtúri polgármester a törökszentmiklósi központú körzetben tudta megverni jobbikos ellenfelét; kollégája, Nagy Bálint pedig Keszthely polgármesteri székét cseréli le egyéni országgyűlési képviselői címre.

Szintén újonc az új parlamenti patkó jobb oldalán

Menczer Tamás, aki a Külügyminisztérium államtitkáraként lépett be a Fideszbe, április 3-án pedig Budakeszin Szél Bernadett korábbi miniszterelnök-jelöltet legyőzve nyert egyéni mandátumot.

Régi-új nevek a baloldalon

A baloldal listájának első három helyén szereplő politikusokról mára kiderült; egyikük sem veszi fel a mandátumát,

a listán így második helyre lépett elő Fekete-Győr András, aki a Momentum egykori elnökeként, reménybeli frakcióvezetőként hozhat új színt az Országgyűlésbe.

A legtöbb újonc egyébként nem meglepő módon az eddig Házon kívüli párt soraiban lesz, Tompos Márton, Lőcsei Lajos, Gelencsér Ferenc, Sebők Éva és Bedő Dávid listáról kerültek be. Közülük Gelencsér az I. kerületben önkormányzati képviselő, Bedő pedig a XI. kerületben. Az általuk 2019-ben megnyert körzetekben időközi választást kell majd kiírni.

Momentumos politikusok három egyéni körzetben is nyertek, Orosz Anna Újbudán, Tóth Endre a XXII. kerületben, míg Hajnal Miklós a Hegyvidéken győzött, mindhárman első ciklusukat kezdhetik meg az Országgyűlésben.

A Jobbik is sok újoncot avathat, habár frakciójuk 26-ról kilencfősre zsugorodott, közülük öten eddig nem voltak parlamenti képviselők. Sas Zoltánról, a gyömrői Horthy tér egykori megálmodójáról már lapunk is írt, Varga Ferenc pedig a Jobbik által delegált cigány politikusként kerülhet be a parlamentbe. Bencze János Pakson kapott ki a szavazatok 28 százalékát begyűjtve, így listáról kerülhet be, míg Balassa Péter a szombathelyi Jobbik felszámolása után folytathatja a munkát az Országgyűlésben. A Magyar Nemzet írta meg, hogy Szabó Hajnalka várhatóan nem veszi fel a mandátumát, így a helyért még egy újabb belharc is kialakulhat Jakab pártjában.

A Párbeszéd delegáltjaként a lista 15. helyén juthat be Berki Sándor cigány politikus, aki a piócapárt egyik újonca lesz az új Országgyűlésben Jámbor András mellett, aki a budapesti 6. számú választókerületben nyert mandátumot.

Megújuló Gyurcsány-párt

A legerősebb baloldali párttá váló Demokratikus Koalíció is tudott újoncokat felvonultatni.

Kálmán Olga, egykori televíziós műsorvezetőt – aki eddigi rövid politikai karrierje során már két baloldali előválasztáson is leszerepelt – Dávid Ferencet, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének egykori főtitkárát és Komáromi Zoltánt, az egykor a vizitdíj mellett aláírásokat gyűjtő háziorvost is biztos befutó helyre jelölték Gyurcsányék.

Szintén először kerül a parlamentbe a Gyurcsány-listáról Kordás László, a Gyurcsány-kormány korábbi államtitkára, valamint Hegedűs Andrea, aki Miskolcon indult volna a DK színeiben, de kikapott az előválasztáson. A párt frakcióját erősíti továbbá új képviselőként Barkóczi Balázs pártszóvivő, aki a XV. kerületben nyert egyéni mandátumot.

Az LMP újonca a párt társelnöke, Kanász-Nagy Máté lesz, az MSZP színeiben pedig először került be az Országgyűlésbe Komjáthi Imre, a párt egyik közepesen ismert arca, valamint náluk debütálhat Vajda Zoltán is, aki Budapest XVI. kerületében a külképviseleteken leadott szavazatokkal nyert.

A Mi Hazánk hatfős frakciójának a fele lesz újonc, Toroczkai László pártelnök mellett Szabadi István pártigazgató és Dócs Dávid alelnök.

Borítókép: Varga Judit, Fekete-Győr András és Kálmán Olga is újoncok lesznek. Fotó: Magyar Nemzet