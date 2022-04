Tordai Bence szerint hazánknak meg kell kezdenie a fegyverszállítást Ukrajnába

Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője Facebookon számolt be a katnyi mártírok emlékműve előtti tiszteletadásról, ahol elmondta: „tisztelegtünk a több mint 22 ezer lengyel hadifogoly tiszt és értelmiségi emléke előtt, akiket egy embertelen szovjet–orosz diktátor parancsára mészároltak le Katnyban és másutt, a mai Oroszország és Ukrajna területén. És megemlékeztünk azokról a tízezrekről is, akiket ma mészárolnak le Ukrajnában a háborús bűnös orosz diktátor, Orbán szövetségese, Vlagyimir Putyin parancsára.”

Tordai Bence úgy fogalmazott, „a béke, a biztonság és az igazság érdekében

itt lenne a legfőbb ideje, hogy Magyarország is megkezdje a direkt fegyverszállításokat, és végrehajtsa a szankciókat: az orosz kémbank, a benne és azon kívül működő orosz kémek kizavarását, és a putyini Paks II projekt leállítását, valamint hogy végre elkezdje a 12 éve elszabotált munkát: a magyar energiafüggetlenség erősítését.”

Mint azt korábban megírtuk, a baloldali politikusok és maga Márki-Zay Péter, a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje is folyamatosan tagadni próbálja korábbi nyilatkozatait, miszerint fegyvert szállítanának Ukrajnának, és akár magyar katonákat is a háborúba küldenének. Márki-Zay már többször beszélt arról, hogy fegyvereket is küldene Ukrajnába. Az ATV Egyenes beszéd című műsorában, február 22-én például kijelentette:

Tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk.