A baloldal küldene katonákat és fegyvereket a háborúba

A baloldal kormányfőjelöltje továbbra sem tud szabadulni az ukrajnai beavatkozás gondolatától. Most viszont a tényekkel mit sem törődve azt hangoztatja: szerinte nem ő, hanem Orbán Viktor szeretne fegyvert szállítani Ukrajnába. –Orbán Viktor ígérte azt Boris Johnson angol miniszterelnöknek, hogy katonai segítséget ad Ukrajnának – jelentette ki Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnökjelöltje a közmédia ma reggeli adásában, miután ismét tagadta, hogy korábban azt állította, Magyarországnak katonákat, fegyvereket és ágyúgolyót kell küldenie Ukrajnába mert ez a minimum egy NATO-tagállamtól.

Márki-Zay Péter ahelyett, hogy ismertette volna a baloldal választási programját, ideje nagy részét most is csak Orbán Viktor minősítésére fordította.

A szivárványkoalíciós miniszterelnök-jelölt újabb zavaros kijelentései között szerepelt, hogy a kormányfő tizenkét éve csak háborúról beszél, és közben minden háborúját elveszítette. Amikor pedig a baloldal akart katonákat és fegyvert küldeni Ukrajnába, akkor ezt a tervet súlyos kifogással illette, szerinte viszont most mégis megteszi.

Ezzel szemben Márki-Zay és baloldali szövetségesei is többször kinyilvánították: Magyarországnak mint NATO- és EU-tagnak csatlakoznia kell minden Oroszország elleni szankció­hoz még akkor is, ha ez gazdaságilag árt nekünk.

Már az ukrajnai háború kitörése előtt csaknem két héttel katonai segítséget javasolt Márki-Zay Péter. A baloldal miniszterelnök-jelöltje a Patrizánnak adott február 13-i interjúban Gulyás Márton műsorvezető kérdésére, miszerint ha kirobban a konfliktus, miniszterelnökként biztosítana-e katonai segítséget, a baloldal jelöltje azt felelte: „Hát hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is.” Márki-Zay úgy fogalmazott: „Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk. Nyilván, itt Magyarország, azért valljuk be… hogyha nem Putyin ügynökeként működne Magyarország, akkor természetes, hogy a NATO tagjaként, minden módon, amit a NATO eldönt azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget megadhat Ukrajnának.” Hozzátette: „Nyilvánvalóan, azt, hogy milyen kötelezettséget vállal a NATO, amelynek Magyarország a tagja kell legyen, nyilván Magyarország hasonló misszióban már részt vett Afganisztántól a Közel-Keletig és Afrikáig és a többi. Sőt, Orbán maga ajánlott NATO-együttműködést különböző külföldi missziókban. Nem lehet kizárni, hogy lesz ilyen majd egyszer Ukrajna vonatkozásában is.”

Márki-Zay többször beszélt arról is, hogy fegyvereket is küldene Ukrajnába. Az ATV Egyenes beszéd című műsorában, február 22-én kijelentette: „Tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk.”

Egy nappal a háború kitörése előtt jelent meg Márki-Zay Péternek a német Tagesspiegel című lapnak adott nyilatkozata, amelyben a baloldal jelöltje újfent kinyilvánította: támogatná a fegyverszállítást Ukrajnába Márki-Zay Péter. A baloldal kormányfőjelöltje úgy fogalmazott: „Néhány héttel ezelőtt még azt mondtam, mi is támogatjuk a békés, közös érdekeken alapuló gazdasági és kulturális együttműködést Oroszországgal. Nos, ez a jelenlegi válsággal megváltozott. Természetesen Magyarországnak, mint NATO- és EU-tagnak, csatlakoznia kell minden Oroszország elleni szankcióhoz. Ez elvi kérdés – még akkor is, ha ez gazdaságilag árt nekünk. A fegyverszállításokat is támogatnám, amennyiben a NATO és az EU emellett döntene. Mindig a közös döntéseket követnénk.”

Február 27-én, vasárnapi élő beszámolójában Márki-Zay egyenesen azt állította:

Orbán Viktor egy személyben felelős azért, hogy most háború van Ukrajnában és emberek halnak meg.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje március 4-i, nyíregyházi fórumán ismét amellett kardoskodott, hogy Magyarország is vállaljon szerepet az orosz–ukrán konfliktusban. „Nem engedi a fegyverszállításokat áthaladni magyar területen. Orbán Viktor azt hazudja, hogy ezzel veszélynek tenné ki Magyarországot […] Nyilvánvaló, hogy ebben a konfliktusban ezek a fegyverek nem a magyarok ellen használandók, ezek a magyarokat védik Ukrajnában” – mondta Márki-Zay Péter a fórumon. A szivárványkoalíció miniszterelnök-jelöltje hozzátette, szerinte Orbán Viktor hazudik, amikor azt mondja, hogy fegyverek küldésével veszélynek tenné ki Magyarországot. Márki-Zay azt is elmondta az eseményen, hogy szerinte az ukránok Orbán Viktort tartják felelősnek a háború kirobbanásáért.

– Világossá tettem, hogy mi ki fogunk állni Magyarország nemzeti érdekei mellett és nem fogjuk engedni, hogy Magyarországot bárki belesodorja ebbe a háborúba – nyomatékosította Orbán Viktor miniszterelnök február 25-én, az ukrajnai háború miatt összehívott EU-csúcs ülését követően. A kormányfő leszögezte, hogy a csúcson egyetértettek abban: felelős magatartásra van szükség, elhamarkodott és felelőtlen nyilatkozatok csak rontják a helyzetet és veszélyeztetik az európai emberek biztonságát. A kormányfő nemcsak az EU-, hanem a NATO-csúcstalálkozón is világosság tette: a kormány számára a magyar emberek biztonsága az első, ezért Magyarország nem vesz részt ebben a háborúban, és nem is engedi, hogy belesodorják, az országba érkező menekülteknek ugyanakkor minden ellátást biztosítanak majd. Február 26-án Orbán Viktor a magyar-ukrán határra látogatott, Beregsurányban tartott sajtótájékoztatóján ismét hangsúlyozta: „számunkra az a legfontosabb, hogy segítsük azokat, akik az anyaországba érkeznek, ugyanakkor Magyarországnak nem szabad belekeverednie ebbe a háborúba.”