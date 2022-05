A rendőrség által indított becsületsértési per kapcsán a Farkas Helga-ügyre is fény derülhet

A Békéscsabai Járásbíróság előtt zajlik egy a Farkas Helga-ügyet is érintő becsületsértési per. A keddre kitűzött tárgyalás elmaradt, ám csütörtökön és pénteken tanúk meghallgatásával folytatódik. Csütörtökön várható Palatinus Gábor nyugalmazott rendőrtiszt meghallgatása. Palatinus volt az, aki nyugdíjazása előtt elfogta a balástyai sorozatgyilkos rémet, valamint 1991-től ő volt az abban az évben elrabolt Farkas Helga ügyében indult nyomozás egyik vezetője is. A Farkas Helga-ügy pedig most előkerülhet a becsületsértési perben.

31 éve rabolták el Farkas Helgát (Forrás: MN Archív)

A rendőrség becsületsértés vétsége miatt büntetőpert kezdeményezett az orosházi Fésű Pál Attila ellen.

A vállalkozó korábban fehérgalléros bűnözőknek nevezte a rendőrség több magas rangú vezetőjét és nyomozóját. A hírek szerint védett tanúként számon tartott Fésű tizenegy évvel ezelőtt egy nagy gazdasági visszaélés nyomán életveszélyben volt, és a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága személyi védelmet rendelt el számára. Az Orosházi Rendőrkapitányság és a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság több vezetője szerint azonban a férfi nem volt életveszélyben. A rendőrök tanúvallomásaikban nyilatkoztak is erről, ám a vállalkozó szerint ahelyett, hogy megvédték volna, őt fenyegették meg életveszélyesen.

Fésű és a rendőri vezetők között elfajult vitából lett a Békéscsabai Járásbíróságon folyó becsületsértési per, amiben hamarosan szóba kerülhet a Farkas Helga-ügy.

Fésű Pál Attila több szálon is kapcsolódik a Farkas Helga-ügyhöz, igaz, nem közvetlenül.

A vállalkozó a becsületsértési perben a Farkas Helga-ügy egyik nyomozójával, Palatinus Gáborral azt akarja bizonyítani, hogy az ügy mögött az északolasz területeken erős Mala del Brenta maffiacsoportot kell keresni, amit szerintük a hatóságok nem tettek meg. Nem árt azonban tudni: a magyar rendőrségi nyomozásban az olasz szál fel sem merült.

Fésű és Palatinus szerint az olasz maffia a 31 éve történt emberrablás megoldásának kulcsa, s akár Farkas Helga holtteste is előkerülhet.

Forrás: Délmagyarország

Emlékeztetőül: Farkas Helga elrablása és tehetős apjának megzsarolása miatt 2000-ben a többszörösen büntetett Csapó Józsefet ítélték el. Csapó mellesleg 1996-ban kirabolta az orosházi vállalkozót, Fésűt, és a mintegy tízéves börtönbüntetése során rendszeresen látogatta őt egy olasz férfi. (Fésű és Palatinus feltételezése szerint ő az északolasz maffia képviseletében járt el. Az olasz férfi nem tud magyarul, de Csapó beszél olaszul.) Csapó egykori bűntársát, Juhász Benedeket 1995 augusztusában öt golyóval a fejében holtan találták meg a Kajánújfalu melletti öntözőcsatornában. Csapó ismerte a térséget, így rá terelődött a gyanú. Juhász megölésével meg is vádolták Csapót, akit 2000-ben a Legfelsőbb Bíróság jogerősen elítélt, de a bűntársa megölésének vádja alól felmentette. A férfi letöltötte büntetését, majd Nagy-Britanniába költözött.

Borítókép: Farkas Helga körözési lapja (Forrás: Police.hu)